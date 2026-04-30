Nach Körperkult-Kritik: Tatum Koch wird jetzt Erotikmodel

Tatum Koch (27) wurde durch ihre Teilnahme an Shows wie Temptation Island und Love Island VIP bekannt. Zuletzt hat sie ihr Geld jedoch mit dem Influencen verdient. Auf Social Media postet das Realitysternchen viel Content rund um seinen Körper und das Thema Abnehmen und erntet damit immer wieder Kritik. Nun wagt sie etwas ganz Neues – Tatum startet als Erotikmodel durch und postet jetzt auch erotische Inhalte auf der Bezahlplattform OnlyFans.

Das Profilbild des neuen OnlyFans-Accounts zeigt Tatum im knappen Bikini, darunter steht: "Ihr wolltet mehr. Ihr bekommt mehr." Für 3,50 Euro gibt's bereits ein Monatsabonnement, von dem Tatum verspricht: "Noch besser als im Trash-TV." In einem Clip, der auf TikTok kursiert, spricht sie mit der Streamerin Cherry Rebelle über ihr neues Geschäftsmodell – sie macht ebenfalls sexy Content auf OnlyFans und lobt Tatums neue Fotos. "Sie hat super ästhetischen, schönen Content", findet Cherry. Tatum betont, dass sie nicht durch andere Creator beeinflusst wurde, sondern sich selbst schon lange Gedanken über das Thema gemacht hat.

Tatum hat in letzter Zeit immer wieder mit ihrer Körperlichkeit für Gesprächsstoff gesorgt. Die 27-Jährige teilte vor einigen Wochen einen OP-Vlog mit ihrer Community, in dem sie ihren Eingriff zur Entfernung überschüssiger Haut an ihrem gertenschlanken Body dokumentierte. Die öffentliche Darstellung des Eingriffs hatte damals heftige Kritik von Kollegin Walentina Doronina (25) ausgelöst, die sich in einem Instagram-Post dazu äußerte und Tatums Verhalten als "Schönheitswahn" betitelte.

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Influencerin

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Februar 2026

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Influencerin