"Prominent verwandt" war für Jana-Maria Herz anstrengend

Jana-Maria Herz (34) hat gemeinsam mit ihrer Mutter an der Show "Prominent verwandt" teilgenommen – und dabei eine besondere Herausforderung gemeistert. Die Reality-Darstellerin stand vor der Aufgabe, nicht nur sich selbst durch das Format zu navigieren, sondern gleichzeitig auch ihre Mama zu unterstützen, die noch nie zuvor in einer solchen Sendung mitgewirkt hatte. Im Promiflash-Interview blickte Jana-Maria nun auf die Dreharbeiten zurück und verriet, dass die Teilnahme mit ihrer Mutter für sie deutlich kräftezehrender war als üblich. Die doppelte Verantwortung habe sie vor eine ganz neue Situation gestellt.

"Das Problem war, ich war da drin. Ich musste auf mich aufpassen, aber ich musste auch auf meine Mama aufpassen, da sie noch nie in einem Format war", erklärte Jana-Maria im Interview. Die 34-Jährige kennt das Geschäft vor der Kamera bereits aus anderen Shows und wusste genau, worauf sie sich einließ. Ihre Mutter hingegen war völlig unerfahren in diesem Bereich, was für Jana-Maria bedeutete, dass sie ständig ein Auge auf sie haben musste. "Deswegen war das für mich doppelt so anstrengend wie normal", gab sie zu.

Trotz aller Anstrengungen hatte die Teilnahme auch ihre amüsanten Seiten. Jana-Maria gestand nämlich schmunzelnd, dass ihre Mutter am Ende sogar zur heimlichen Hauptdarstellerin wurde. "Und sie hat mir einfach die Show gestohlen", verriet die Reality-Darstellerin. Offenbar gelang es ihrer Mama, auch ohne Formaterfahrung vor der Kamera zu glänzen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Für Jana-Maria war die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter bei "Prominent verwandt" trotz der Doppelbelastung eine besondere Erfahrung, die die beiden wohl so schnell nicht vergessen werden.

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

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Imago Jana-Maria Herz bei der Premiere von "The 50" Staffel drei von Prime Video im Cinedom in Köln am 05. März 2026

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Bekanntheit