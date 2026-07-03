Yvonne Woelke kann sich Freundschaft mit Ex Peter vorstellen

Ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex Peter Klein (59)? Das schließt Yvonne Woelke (46) klar aus. Beim Hej-Mates-Event ließ die Musikerin gegenüber Promiflash jedoch durchblicken, dass sie sich durchaus eine freundschaftliche Ebene mit dem Auswanderer vorstellen könnte. "Vielleicht gibt es ja noch mal ein Comeback als gute Freunde", erklärte die TV-Bekanntheit. Denn bevor die beiden ein Paar wurden, verband Yvonne und Peter ohnehin eine enge Freundschaft.

Genau an diese vergangene Verbundenheit knüpft die 46-Jährige ihre Hoffnung. "Er war mein bester Freund. Und vielleicht kommt es ja wieder", sinnierte sie im Promiflash-Gespräch und fügte hinzu: "Zeit heilt alle Wunden. Und von daher." Auch praktisch steht ihre Tür für Peter offen: Da ihre Berliner Wohnung allein ihr gehört und er früher dort mitgewohnt habe, wenn er in der Stadt war, würde sich daran grundsätzlich nichts ändern. "Wenn er eine Unterkunft braucht und die ganzen Hotelzimmer sind belegt. Natürlich hat er die Couch für sich. Ganz klar", so Yvonne.

Vor einem Monat klang das bei Peter ganz ähnlich. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" sprach er offen über die Trennung und machte klar, dass er sich trotz Liebes-Aus ein gutes Verhältnis zur Schauspielerin wünschte. "Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass wir uns wirklich gut verstehen, weil wir sind ja wirklich sehr, sehr eng verbunden gewesen, die ganzen letzten Jahre", sagte er und ergänzte: "Es wäre schade, wenn es vorbei wäre, was ich eigentlich nicht annehme."

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen, NRW

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke und Peter Klein beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025