Eric Sindermann äußert sich zum Techtelmechtel mit Yvonne

Zwischen Eric Sindermann (37) und Yvonne Woelke (46) soll mehr gelaufen sein – das hat der Realitystar nun selbst bestätigt. Nachdem bekannt geworden war, dass Yvonne und ihr Ex Peter Klein (59) kein Paar mehr sind, machte Eric das Techtelmechtel mit ihr öffentlich. Auf dem Hej-Mates-Event sprach der auch als Dr. Sindsen bekannte Designer im Promiflash-Interview über die Situation und erklärte dabei, dass er sich nicht zu sehr in den Details verlieren möchte.

Gegenüber Promiflash verriet Eric, dass Yvonne seiner Meinung nach bereits im Dezember kaum noch Gefühle für Peter gehabt habe. "Ich möchte jetzt auch nicht Yvonne in die Schei*e reiten. Man hat bei Yvonne auch im Dezember gemerkt, dass sie meiner Meinung nach keine Gefühle mehr für Peter hatte", so Eric. Für ihren Ex zeigte er dabei durchaus Mitgefühl: "Peter tut mir leid. Ich mag Peter. Peter ist ein cooler Typ." Grundsätzlich wolle er sich zu dem Thema aber nicht weiter äußern: "Ich mag Yvonne immer noch. Ich mag Peter auch. Nur sicherlich mag er mich nicht. Ich möchte nicht mehr weiter ins Detail gehen, was jetzt war oder wie was war."

Vor einem Monat schoss Yvonne im Podcast "Blitzlichtgewitter" heftig gegen Eric. Hintergrund waren seine öffentlichen Behauptungen, im Dezember mit ihr intim gewesen zu sein, obwohl sie damals noch mit Peter zusammen war. Yvonne stellte das klar und sagte: "Ich habe keine Ahnung. Aber er sitzt da in Dubai, ich hier in Deutschland und kriege hier den ganzen Schei* ab, wo ich denke, da war nichts. Da ist auch nichts und da wird auch nie was sein." Und sie legte noch nach: "Ich glaube, der verkauft auch seine eigene Mutter. Ganz ehrlich? Ich meine, der hat eine gute Freundschaft verkauft und das macht man einfach nicht."

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Imago Eric Sindermann, Juni 2026

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Imago Eric Sindermann, Oktober 2025

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Imago Yvonne Woelke beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen, NRW