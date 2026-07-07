Berechtigt? Yvonne Woelke reagiert auf Kritik zu ihren Looks

Yvonne Woelke (46) stellt sich der Kritik an ihren Outfits. Beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week in Berlin sprach die Reality-TV-Bekanntheit jetzt mit Promiflash darüber, warum ihre Looks immer wieder für Diskussionen sorgen. Yvonne zeigt sich auf roten Teppichen oft gewagt und zieht damit regelmäßig alle Blicke auf sich. Im Interview machte die Schauspielerin nun deutlich, dass sie die Kommentare durchaus wahrnimmt, sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lässt. "Na ja, manchmal haben sie recht. Manchmal passt das Oberteil mit dem Unterteil nicht zusammen – aber dann ist es auch gewollt. Dann ist es halt so", sagte sie.

Gleichzeitig betonte Yvonne, dass sie bei ihren Auftritten nicht einfach wahllos zu einem Look greift. "Ich versuche schon immer, mich gut an das Event anzupassen", erklärte sie weiter. Dass ihr Stil trotzdem polarisiert, scheint der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin bewusst zu sein. Mit einem Augenzwinkern räumte sie bei der Veranstaltung selbst ein, dass sie sich dort womöglich etwas zu auffällig gekleidet hatte. "Also, wenn ich mich jetzt so umgucke, bin ich, glaube ich, ein bisschen overdressed. Aber es macht nichts. Hauptsache auffallen", scherzte sie im Interview.

Dass Yvonne mit ihren Looks für Gesprächsstoff sorgt, ist nicht neu. Schon 2019 wurde ein Auftritt von ihr viel besprochen, als sie bei der Berliner Premiere des Musicals "The Band" ausgerechnet dasselbe glitzernde Kleid wie Micaela Schäfer (42) trug. Auch abseits ihrer Garderobe rückt die TV-Bekanntheit derzeit wieder stärker sich selbst in den Mittelpunkt. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Peter Klein (59) hatte Yvonne zuletzt klargemacht, dass ihr Fokus aktuell auf ihrer eigenen Person und ihren nächsten Projekten liegt.

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Imago Yvonne Woelke beim Hej Mates Event auf der Berlin Fashion Week, Juli 2026

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Imago Yvonne Woelke, Juni 2026

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025