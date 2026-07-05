Nach Peter-Aus: Yvonne Woelke setzt auf Solo-Comeback

Nach ihrer Trennung von Peter Klein (59) stellt Yvonne Woelke (46) jetzt die eigene Person in den Vordergrund. Beim Hej Mates Event verriet die Schauspielerin gegenüber Promiflash, dass sie aktuell kein Interesse an einer neuen Beziehung hat – und das ganz bewusst. Stattdessen richtet sie ihren Blick konsequent nach vorne: auf die Bühne, auf Musik, auf ein Comeback, das sie schon intensiv vorbereitet.

Konkret träumt Yvonne von einem Soloauftritt ganz auf eigene Faust. "Ich möchte wirklich mal so ein Solo-Comeback starten. Nicht immer irgendwie mit jemandem zusammen oder so. Ich möchte zeigen, was ich kann und was ich auf der Bühne leisten kann", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ein musikalisches Duett mit ihrem Ex Peter schließt sie dabei für den Anfang aus – sie will zunächst alleine performen, vielleicht mit Tänzerinnen auf der Bühne. Features mit anderen Künstlern könne sie sich aber durchaus vorstellen. Für nächstes Jahr soll es dann richtig losgehen.

Dennoch lässt sie die Vergangenheit noch nicht ganz los. Auch Reality-TV kommt für sie weiterhin infrage: "Es gibt noch ein paar Abrechnungen, die offen sind. Und es macht immer Spaß. Und klar, warum nicht? Ich bin offen für alles." Yvonne und Peter lernten sich angeblich als Begleitpersonen für die Dschungelcamp-Staffel 2023 in Australien kennen. Peter war zu diesem Zeitpunkt noch mit Iris Katzenberger (59), der Mutter von Daniela Katzenberger (39), liiert. Die Beziehung zwischen Yvonne und Peter sorgte damals für reichlich Schlagzeilen – und auch das Ende der Liaison blieb nicht ohne öffentliche Aufmerksamkeit.

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Imago Yvonne Woelke, Juni 2026

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Imago Iris Katzenberger und Stefan Braun bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig, Aachen, 26.02.2026