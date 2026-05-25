Träumen ist vorbei: So geht es Peter Klein nach der Trennung

Peter Klein (59) hat sich jetzt ehrlich über die Trennung von Yvonne Woelke (46) geäußert. Im Interview mit "Blitzlichtgewitter" sprach der Realitystar über seine aktuelle Gefühlslage und darüber, wie er mit dem Ende der Beziehung umgeht. Dabei machte er deutlich, dass er sich trotz allem ein gutes Miteinander mit der Schauspielerin wünscht. "Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass wir uns wirklich gut verstehen, weil wir sind ja wirklich sehr, sehr eng verbunden gewesen, die ganzen letzten Jahre", erklärte Peter und fügte hinzu: "Es wäre schade, wenn es vorbei wäre, was ich eigentlich nicht annehme."

An ein Liebes-Comeback glaubt er dennoch nicht. "Zurück in eine Beziehung, das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht funktionieren, weil das hat ja vorher schon nicht geklappt in der Beziehung. Wir haben uns fast nie gesehen", sagte er und erklärte, es sei schwer, hier eine Verbesserung herbeizuführen. Für Peter ist klar: "Träumen brauchen wir nicht mehr, wir sind alt genug, um Realitäten zu sehen."

Die Initiative zur Trennung sei laut Peter von Yvonne ausgegangen: "Da waren halt viele, viele Faktoren, die nicht mehr gepasst haben zum Schluss. Und das hat letztendlich zur Trennung geführt. Es ist passiert. Ja, und man muss es nehmen, wie es ist." Yvonne hatte die Trennung Anfang Mai beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen öffentlich gemacht. Als einen der Hauptgründe für das Liebes-Aus hatte sie Peters Eifersucht genannt, die sie sehr belastet habe. Auch der Hass im Netz gegen ihre Beziehung habe ihr zugesetzt. Nun scheint für beide vor allem wichtig zu sein, privat einen Weg zu finden, mit dem Beziehungsende umzugehen und dennoch respektvoll miteinander verbunden zu bleiben – auch ohne gemeinsamen Liebesstatus.

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Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein, Musiker

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Imago Yvonne Woelke und Peter Klein beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026