So gefällt Yvonne Woelke das Leben in der Öffentlichkeit

Yvonne Woelke (46) hat sich bei einem Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week gegenüber Promiflash über ihr Leben in der Öffentlichkeit geäußert. Die 46-Jährige betonte dabei, dass ihre Bekanntheit keineswegs erst vor wenigen Jahren begann: "Ich bin ja schon etwas länger in der Öffentlichkeit – das wissen nur nicht viele. Ich habe viele Filme und Serien gedreht", erklärte sie. Tatsächlich ist Yvonne bereits seit 1999 ein bekanntes Gesicht, als sie den Titel Miss Germany gewann und anschließend als Model, Moderatorin und Schauspielerin Fuß fasste.

Vor der Kamera stand sie unter anderem in Produktionen wie Verbotene Liebe und im Tatort. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie jedoch vor allem 2023 bekannt – durch Gerüchte um eine Affäre mit dem Realitystar Peter Klein (59), die ihr eine Welle medialer Aufmerksamkeit einbrachte. Den Umgang mit negativen Schlagzeilen sieht Yvonne inzwischen entspannt. "Alle Schlagzeilen, die negativ sind, sollte man als Schauspielerin gar nicht haben. Mittlerweile ist es andersrum. Jede schlechte Schlagzeile ist eine gute Schlagzeile. Und ich glaube, ich hab so eine Ausstrahlung", sagte sie gegenüber Promiflash. Mit einem Schmunzeln fügte die Schauspielerin außerdem hinzu: "Die Leute trauen sich gar nicht, mich anzuquatschen."

Abseits des Rampenlichts hat Yvonne nach ihrer Trennung von Peter Klein nach eigenen Angaben bewusst den Fokus auf sich selbst gelegt. Statt einer neuen Beziehung stehen für die Schauspielerin derzeit die eigene Karriere und ein musikalisches Comeback im Mittelpunkt, an dem sie bereits intensiv arbeitet.

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen, NRW

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Imago Yvonne Woelke und Peter Klein beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025