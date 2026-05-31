Job verloren: Trennung belastet Karriere von Yvonne Woelke

In Hamburg platzt für Yvonne Woelke (46) ein lukrativer Job – und schuld ist ausgerechnet die Trennung von Peter Klein (59). Die Schauspielerin sollte am Wochenende bei einer großen Spendengala von Unternehmer und Entertainer Andreas Ellermann im Waldhaus Reinbek vor den Toren der Hansestadt auftreten. Ursprünglich war sie dort als Gesangsduo zusammen mit Peter eingeplant, beide sollten als Stargäste für die TV-Aufzeichnung immer wieder im Bild sein, wie unter anderem Bild berichtet. Doch kurz vor der Veranstaltung kam für Yvonne plötzlich die Absage – per WhatsApp. "Ich habe mich sehr gewundert, schließlich habe ich den Auftritt fest eingeplant. Sehr schade, ich wäre gerne gekommen", erklärt sie.

Bei der Veranstaltung der Andreas Ellermann Stiftung gegen Altersarmut feierten rund 100 Gäste, prominente Künstler wie Kathy Kelly (63) und Dagmar Frederic (81) begleiteten den Abend. Gegenüber der Bild zeigt sich Yvonne überrascht und enttäuscht, schließlich kenne sie Andreas schon länger als Peter und habe bereits erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet. "Wir sind doch Freunde, dachte ich eigentlich", so Yvonne. Aus dem Umfeld der TV-Produktion heißt es, Yvonne habe zunächst abgelehnt, den ganzen Abend im Saal zu verbringen und gemeinsam mit Peter an einem Tisch zu sitzen. Dazu erklärt Yvonne: "Ich hätte den Job mit Peter professionell durchgezogen und auch mit ihm an einem Tisch gesessen. Unverständlich, dass ich ausgeladen wurde." Andreas stellte gegenüber "Lenthe Medien" klar, dass er eine Entscheidung habe treffen müssen und die sei nun mal auf Peter gefallen. Dieser gab ein paar Elvis (43)-Songs zum Besten. Insgesamt kamen bei der Gala über 80.000 Euro für den Kampf gegen Altersarmut zusammen.

Yvonne hatte ihre Trennung von Peter Anfang März beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen öffentlich gemacht und als Grund vor allem Peters Eifersucht genannt. Peter selbst äußerte sich zuletzt über das Ende der Beziehung und gab sich dabei versöhnlich. "Ich hoffe, dass es so ausgeht, dass wir uns wirklich gut verstehen, weil wir sind ja wirklich sehr, sehr eng verbunden gewesen, die ganzen letzten Jahre", erklärte Peter im Interview mit "Blitzlichtgewitter" und fügte hinzu: "Es wäre schade, wenn es vorbei wäre, was ich eigentlich nicht annehme." Während Peter weiterhin auf Events steht und auf der Bühne singt, muss Yvonne neu sortieren, welche Termine sie ohne ihren früheren Begleiter wahrnimmt und wie sie ihre Karriere unabhängig von der gemeinsamen Vergangenheit gestaltet.

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Getty Images Yvonne Woelke bei der Berlin-Premiere von "Landman" Staffel 2 im Zoo Palast

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Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025