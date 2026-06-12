Besties: Lars Steinhöfel und Sandra haben sich vertragen

Es war ein handfestes Drama, das ihre enge Freundschaft auf eine harte Probe gestellt hatte: Schauspieler Lars Steinhöfel (40) und Realitystar Sandra Sicora (34) hatten sich wegen des sogenannten Nightfever-Dramas zerstritten. Die Auseinandersetzung hatte zu einer Phase der Funkstille zwischen den beiden geführt – und die war sogar auf Social Media sichtbar, denn die einstigen Freunde waren sich dort gegenseitig entfolgt. Jetzt scheint die Eiszeit aber vorbei zu sein. Auf Instagram veröffentlichten die beiden jetzt ein gemeinsames Video, das ihre Versöhnung zu signalisieren scheint.

Auslöser des Zerwürfnisses waren die Geschehnisse bei Sam Dylans (35) Live-Show "Nightfever". Dort wurde unter anderem über die Fremdgehvorwürfe gegen Lorik Bunjaku (29) diskutiert. Während Sandra ihn in Schutz nahm, sorgte Lars mit pikanten Bemerkungen für Aufsehen. Außerdem stellte er in den Raum, dass Sandra selbst Interesse an Lorik haben könnte. Die Situation belastete ihre Freundschaft offenbar nachhaltig. Mit ihrem gemeinsamen Posting scheinen sie nun aber einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen.

Sandra kommentierte das Video mit nachdenklichen Worten: "Manchmal ist es wichtig, etwas Zeit vergehen zu lassen, um über alles nachzudenken und zu reflektieren. Gleichzeitig sollte man aber auch an der Freundschaft festhalten, die man hatte." Sie ergänzte außerdem: "Wahre Freunde zu finden, ist heutzutage gar nicht so einfach, in unserer Bubble sowieso nicht. Deshalb bin ich froh, dass wir uns haben."

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Imago Lars Steinhöfel und Sandra Sicora bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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Imago Lorik Bunjaku bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / sandra.sicora Realitystar Sandra Sicora, März 2026