Ben Affleck knackt die Million bei US-"Wer wird Millionär?"

Ben Affleck (53) räumt bei "Wer wird Millionär?" ab – und holt sich dafür prominente Unterstützung! In der US-Version der Quizshow trat der Hollywoodstar gemeinsam mit "Jeopardy"-Überflieger Jamie Ding an und erspielte am Mittwochabend in der ABC-Sendung tatsächlich die volle Million Dollar. Das Duo zockte für Bens Hilfsorganisation Eastern Congo Initiative. Ausgerechnet Moderator Jimmy Kimmel (58) wurde bei der entscheidenden Frage zur Schlüsselfigur: Der Late-Night-Star half mit seinem Bauchgefühl bei der kniffligen Millionenfrage rund um US-Präsidenten und ihre traditionell begnadigten Thanksgiving-Truthähne, das Dreamteam verließ sich schließlich komplett auf seinen Tipp vor laufenden Kameras.

Schon die 500.000-Dollar-Hürde hatte es in sich: Ben und Jamie mussten wissen, welcher große Menschheitserfolg nur zwei Monate nach einem New-York-Times-Artikel gelang, der ihn erst in "1 Million bis 10 Millionen Jahren" für möglich hielt. Zur Auswahl standen unter anderem die erste Flugzeugreise und das Spalten des Atoms. Jamie tippte sofort auf den ersten Flug der Wright-Brüder – und Ben erinnerte sich vage an einen Zeitungsartikel aus den frühen 1900ern. Mit Hilfe des 50:50-Jokers blieben genau diese beiden Optionen übrig. Nach kurzer Beratung vertraute der Schauspieler seinem Quizpartner, sie setzten auf den Flug – und lagen richtig. Für die Millionenfrage zogen die beiden dann alle Register: Erst nutzten sie den "Frag den Moderator"-Joker und hörten sich Jimmys vorsichtigen Favoriten "Spaghetti & Meatball" an, dann riefen sie noch Jamies langjährigen Quizkumpel Stephen an, der aber passen musste. Am Ende vertrauten Ben und Jamie voll auf Jimmys Erinnerung an die skurrilen Truthahnnamen – und wurden mit einem millionenschweren Jubelregen belohnt.

Ben hatte bereits zu Beginn der Sendung erklärt, warum ihm der Einsatz so wichtig ist: Seine Eastern Congo Initiative, die er 2010 zusammen mit Whitney Williams gegründet hat, unterstützt lokale Projekte im Kongo, einer Region, die stark unter jahrelangen Konflikten leidet. Für den vierfachen Vater ist die Wohltätigkeitsarbeit seit Jahren ein fester Bestandteil seines Lebens neben Hollywood – und er nutzt immer wieder seine Prominenz, um Aufmerksamkeit und Spendengelder zu sammeln. Jimmy, der als Talkshowmoderator und Comedian längst Kultstatus erreicht hat, pflegt mit Ben eine enge Freundschaft, die Fans vor allem durch den Running Gag um Bens langjährigen Kumpel und Schauspielkollegen Matt Damon (55) kennen. Mit Jamie stand an diesem Abend zudem ein echter Quizprofi an Bens Seite: Der Trivia-Experte sorgte mit seinem Wissen und seinen schlagfertigen Sprüchen für einige Lacher.

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Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

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Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

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