J.Lo reflektiert über alleiniges Aufziehen ihrer Zwillinge

Jennifer Lopez (56) blickt gerade sehr emotional auf einen großen Familienmeilenstein: Im Podcast "SmartLess" sprach die Sängerin über die bewegte Zeit, in der sie ihre Zwillinge Oskar (18) und Max (18) großgezogen hat. Anlass für den emotionalen Rückblick ist der bevorstehende Highschool-Abschluss ihrer Kinder, die sie mit Ex-Ehemann Marc Anthony (57) hat. "Jetzt kann ich wirklich auf mein Leben blicken, es für das wertschätzen, was es ist und was ich mir selbst aufgebaut habe, und wirklich glücklich sein", so Jennifer. Besonders stolz zeigte sie sich über die Leistungen ihrer Kinder: "Beide meiner Kinder wurden an allen Colleges angenommen. Beide haben Stipendien bekommen und gehen dorthin, wo sie hinwollen."

Beim Aufziehen der Zwillinge sei sie weitestgehend auf sich allein gestellt gewesen, sagte Jennifer. "Ich dachte nur: ‚Du hast das ganz alleine geschafft", erklärte sie gegenüber den Podcast-Hosts. Die Sängerin war sieben Jahre mit Marc verheiratet, ehe die Beziehung 2011 zerbrach. 2014 wurde die Scheidung offiziell besiegelt, seitdem teilen sich beide das Sorgerecht. Marc hat derweil weiteren Nachwuchs bekommen. Mit seiner Frau Nadia Ferreira (27) erwartet er derzeit sein achtes Kind. Bereits 2023 hatten die beiden gemeinsam Sohn Marco bekommen.

Zuletzt hatte Jennifer Lopez in einem Interview mit Elle UK ebenfalls persönliche Einblicke gewährt – damals sprach sie über schwierige Beziehungen in ihrem Leben und witzelte, sie könnte einen "TED Talk über menschliches Verhalten, emotionale Intelligenz und dysfunktionale Beziehungen" halten. Trotz allem scheint das Verhältnis zu Marc inzwischen entspannt zu sein. Bei einem früheren Auftritt in der Sendung "The View" hatte sie gesagt: "Wir sind gute Freunde. Und wir sind gemeinsam Eltern."

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Getty Images Max und Emme (nun Oskar) Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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Instagram / nadiaferreira Schwangere Nadia Ferreira, Marc Anthony und Sohn Marco, März 2026

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Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony im Jahr 2012