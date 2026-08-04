Jennifer Lopez' Urlaubsfotos: So hat sich Oskar verändert

Jennifer Lopez (57) verbringt gerade einen luxuriösen Urlaub in Italien – und hat ihre Fans auf Instagram mit einer Reihe von Bildern daran teilhaben lassen. Mit dabei sind ihre 18-jährigen Zwillinge Max (18) und Oskar (18). Besonders ins Auge fällt dabei Oskar, der früher den Namen Emme trug: Auf zwei der Fotos ist gut zu erkennen, dass das Kind der Sängerin jetzt ein silbernes Nasenpiercing trägt. Die Fans reagierten begeistert auf den neuen Look und feierten in den Kommentaren nicht nur Oskars Auftritt, sondern auch das sichtbar enge Verhältnis zwischen Jennifer und ihren Kindern.

Der Urlaub hat für die Familie jedoch auch einen emotionalen Hintergrund: Wenn Max und Oskar zurückkehren, werden sie ins College aufbrechen. Oskar wird dort Theater und Bildende Kunst studieren. Für Jennifer bedeutet das eine große Umstellung. In der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" sprach sie offen darüber, wie schwer ihr der bevorstehende Abschied fällt: "Menschen sind in mein Leben gekommen und wieder gegangen, aber wir waren immer zu dritt. Sie waren immer für mich da, und ich war immer für sie da." Und weiter: "Ich habe einfach nie daran gedacht, dass sie eines Tages nicht mehr da sein würden. Ich habe nie so weit vorausgedacht."

Die Zwillinge entstammen Jennifers Ehe mit Marc Anthony (57), von dem sie sich 2011 trennte. Max und Oskar feierten erst kürzlich ihren 18. Geburtstag – die stolze Mutter widmete ihnen auf Instagram einen langen, liebevollen Post. "Ihr seid beide so gütig, großzügig und liebevoll", schrieb sie darin. Und weiter: "Es war immer wir drei! Wir sind gemeinsam diesen Weg gegangen. Wir hatten immer einander, um uns festzuhalten." Für Jennifer selbst beginnt derweil ein neues Kapitel: Nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (53), die im August 2024 besiegelt wurde, ist sie wieder solo. Zu ihrem 57. Geburtstag im Juli zeigte sich die Sängerin aber in bester Stimmung und schrieb auf Instagram: "Wenn man weitermacht, wird es immer besser."

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Instagram / jlo Jennifer Lopez in ihrem neuen Pool

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024