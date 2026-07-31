Ben und Co.: Jennifer Lopez reflektiert ihre Ex-Beziehungen

Jennifer Lopez (57) hat am 24. Juli ihren Geburtstag gefeiert und sich anlässlich dessen einen besonderen Trip mit ihrer Schwester Lynda Lopez gegönnt. Die Sängerin feierte ihren Ehrentag in Paris, wo die beiden ihre Schwesternzeit genossen. Gleichzeitig macht die Musikerin deutlich, dass sie nicht nur ihr neues Lebensjahr feiert, sondern auch ihr aktuelles Singleleben. In der Show "SubwayTakes" erklärte Jennifer offen, dass Trennungen für sie nicht unbedingt eine negative Erfahrung seien: "Trennungen sind kein Scheitern. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass sie ein Sprungbrett zu deinem besten nächsten Ich sind. Wir sollten feiern, wenn wir uns trennen. Die Leute sollten sagen: 'Du hast dich getrennt, herzlichen Glückwunsch.' Denn erstens hast du eine Entscheidung getroffen. Zweitens war es wahrscheinlich das Beste für alle."

Besonders stark habe sie laut eigener Aussage gelitten, wenn sie selbst mit gebrochenem Herzen zurückblieb – aber genau dann sei sie innerlich am meisten gewachsen. "Ich habe einfach das Gefühl, dass die größten Wachstumsschübe, die ich emotional, mental und psychologisch erlebt habe, immer aus einem gebrochenen Herzen kamen – und das gilt nicht nur für romantische Beziehungen", sagte sie und meinte damit nicht nur Liebesdramen, sondern auch berufliche Rückschläge: "Das gilt für gebrochene Herzen im Job – für alles." Auch auf ihre gescheiterte Ehe mit Ben Affleck (53) blickt sie inzwischen mit Abstand. Im Interview mit "CBS Sunday Morning" erzählte sie, das Ende der Ehe im Jahr 2024 sei letztlich "das Beste gewesen, was mir passieren konnte", weil sie dadurch selbstbewusster und reflektierter geworden sei.

Jennifer blickt auf insgesamt vier Ehen zurück. Neben Ben Affleck und Marc Anthony (57) war sie von 1997 bis 1998 mit Ojani Noa (52) verheiratet, und 2001 gab sie Cris Judd das Jawort. Über ihre ersten beiden Ehen sagte sie in ihrer Tourtagebuch-Serie "It's My Party Tour Diary": "Einmal waren es neun Monate, einmal elf Monate. Die zähle ich eigentlich nicht." Rückblickend erklärte sie sich ihr damaliges Verhalten so: "Man ist immer von Menschen umgeben, man ist nie allein – und trotzdem ist man sehr einsam. Ich dachte, wenn ich heirate, habe ich immer jemanden. Aber so funktioniert das Leben nicht."

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025