Lindsay Lohan feiert 40. Geburtstag mit süßen Pics von Luai

Lindsay Lohan (40) feiert ihren 40. Geburtstag – und die Schauspielerin hat allen Grund zur Freude. Neben einer beeindruckenden Karriere, die sie einst als Kinderstar weltberühmt machte, hat sie inzwischen auch ihr privates Glück gefunden: Seit ihrer Heirat mit Bader Shammas ist sie Mutter des kleinen Luai, der 2023 zur Welt kam. Zum runden Geburtstag gibt es nun auch seltene Familienfotos zu bestaunen, die Lindsay auf Instagram geteilt hat. Das Magazin People hat darüber hinaus eine Übersicht mit Bildern von Mutter und Sohn zusammengestellt. Die Bilder zeigen Mama und den Kleinen beim Spielplatzbesuch, beim Plantschen im Meer und bei gemütlichen Familienmomenten in Italien.

Auf Instagram teilte Lindsay bereits Ende Juni ein ganz besonderes Bild von sich und Luai. Darauf ist der Kleine zu sehen, wie er seiner Mama einen Schmatzer auf die Wange drückt. Lindsay schrieb dazu lediglich die Worte: "Glückliche Mama." Zum Muttertag im Mai veröffentlichte sie außerdem ein besonders berührendes Foto, auf dem Mutter und Sohn gemeinsam ihre Zehen ins Wasser tauchen. "Eine Liebe tiefer als der Ozean vor uns. Für immer dankbar, deine Mama sein zu dürfen", schrieb sie dazu. Gegenüber People schwärmte die Schauspielerin zuletzt in einer Covergeschichte von Luais Entwicklung: "Er hat jeden Tag einen neuen Meilenstein. Er erzählt so viele Geschichten und ist einfach ein wirklich intelligenter Zweijähriger."

Lindsay hält ihren Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, gewährt ihren Fans aber immer wieder kleine Einblicke in den Familienalltag. Sein Gesicht zeigt sie dabei jedoch nicht – stattdessen ist der Zweijährige stets nur von hinten zu sehen. Mitte Juni hatte sie dann ihren Ehemann Bader zu seinem 38. Geburtstag mit einer persönlichen Videomontage auf Instagram geehrt und ihn als "unglaublichen Sohn, liebevollen Ehemann und wunderbarsten Vater" bezeichnet.

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025

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https://www.instagram.com/p/DY4x2ZDIgX1/ Lindsay Lohan teilt Bild von sich und Sohn Luai auf Instagram.

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Instagram / lindsaylohan Bader und Luai Shammas im Februar 2025