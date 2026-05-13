Lindsay Lohans Fans spekulieren über jugendliches Aussehen

Ihr Auftritt beim Disney Upfront 2026 in New York City hat Lindsay Lohan (39) in aller Munde gebracht – allerdings nicht wegen ihrer neuen Rolle, sondern wegen ihres Aussehens. Die 39-jährige Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich in einem trägerlosen, bestickten Couturekleid in Weiß und Schwarz von Ashi Studio und beeindruckte mit einem makellosen, jugendlich wirkenden Teint. Auf Reddit überschlugen sich die Kommentare: Viele Nutzer erkannten die Mean Girls-Darstellerin schlicht nicht wieder. "Ich dachte, das wäre Julia Roberts. Unerkennbar", schrieb jemand auf der Plattform. Andere User verglichen sie mit Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore (42).

Während die Spekulationen über ein mögliches Facelifting im Netz die Runde machten, meldete sich Lindsay selbst via Instagram zu Wort – allerdings mit einem anderen Fokus. Sie teilte ein Selfie mit ihrer Dermatologin Dr. Radmila Lukian aus Dubai und schrieb, sie sei gerade weg von Dubai und ihre Haut merke das deutlich. Mit einem herzlichen Gruß an die Hautärztin ergänzte sie: "Kann es kaum erwarten, zurück zu sein." Fragen zu möglichen Schönheitseingriffen hatte die Schauspielerin bereits vor knapp einem Jahr in einem Gespräch mit dem Magazin Elle entkräftet. "Alle machen Botox", gab sie damals zu, betonte aber, dass ihr Schönheitsgeheimnis vor allem in Wellness und Hautpflege liege. Morgens trinkt sie demnach frischen Saft aus Karotten, Ingwer, Zitrone, Olivenöl und Apfel, dazu viel grünen Tee und Wasser. Auch Chiasamen im Wasser und tägliche Augenmasken gehören zu ihrer Routine, wie Daily Mail berichtet.

Lindsay lebt seit 2014 in Dubai, wo auch ihre Dermatologin Dr. Lukian ansässig ist. Diese hat auf ihrem Instagram-Profil ein Foto mit der Schauspielerin aus dem Dezember 2024 als Beitrag angeheftet, versehen mit dem Satz: "Vertrauen und Zuversicht sind die Grundlage unserer Beziehung." Bekannt geworden war Lindsay einst als Kinderstar, bevor sie mit Filmen wie "Freaky Friday" und "Mean Girls" zum gefeierten Hollywoodstar aufstieg. Heute ist sie verheiratet und lebt ein Leben fernab des US-amerikanischen Rampenlichts – kehrt aber regelmäßig für Auftritte wie den beim Disney Upfront auf die große Bühne zurück.

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Getty Images Lindsay Lohan, April 2025

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Getty Images Lindsay Lohan beim Disney Upfront 2026

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihre beiden Jungs