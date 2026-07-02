Lindsay Lohan feiert 40. Geburtstag mit Lebensrückblick

Lindsay Lohan (40) wird heute 40 Jahre alt – und das feiert die Schauspielerin auf Instagram mit einem ganz persönlichen Lebensrückblick. In einem ausführlichen Post blickt sie auf die verschiedenen Jahrzehnte ihres Lebens zurück und beschreibt, wie jede Lebensphase sie geprägt hat. "Heute bin ich 40, aber ich war auch mal..." leitet den emotionalen Beitrag ein, in dem Lindsay ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Innenleben gewährt – von den ersten Schritten im Showbusiness als Kind bis hin zur Frau, die sie heute ist.

Besonders ihre Dreißiger beschreibt die Schauspielerin als wegweisend: "Diese Dekade hat alles auf die bedeutungsvollste Weise verändert. Ich habe geheiratet, bin Mutter geworden und habe eine tiefere Art von Liebe verstanden, eine, die neu definiert hat, was wirklich zählt", schreibt sie. Auch die Rückkehr zu "Freaky Friday" – der Fortsetzung ihres Kult-Familienfilms – empfindet sie als symbolischen Moment. Ihre Zwanziger hingegen beschreibt sie als stürmisch und schnell: Erfolge wie "Mean Girls" und "Herbie: Fully Loaded" auf der einen Seite, Druck und Selbstfindung auf der anderen. Für die Zukunft gibt sich Lindsay optimistisch und voller Pläne: "Die besten Kapitel liegen nicht hinter mir. Es sind die, in die ich gerade hineintrete."

Lindsay begann ihre Karriere im Alter von 18 Monaten und stand schon früh für Werbeaufnahmen und Seifenopern vor der Kamera. International bekannt wurde sie 1998 mit dem Familienfilm "Ein Zwilling kommt selten allein", auf den zahlreiche weitere Rollen folgten. Nachdem sie in den 2000er- und 2010er-Jahren mit persönlichen Tiefpunkten kämpfte, wurde es in der Öffentlichkeit zunächst ruhiger um sie. Heute ist sie mit dem Unternehmer Bader Shammas verheiratet und hat mit ihm einen Sohn.

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Getty Images Lindsay Lohan, September 2024

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Imago Lindsay Lohan in der Cadillac Suite bei den US Open in Flushing Meadows, New York, am 7. September 2025

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025