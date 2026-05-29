"Glückliche Mama": Lindsay Lohan postet süßes Foto mit Luai

Lindsay Lohan (39) schmilzt gerade mal wieder dahin – und das wegen ihres kleinen Sohnes Luai. Am Donnerstag, dem 28. Mai, teilte die Schauspielerin auf Instagram ein herziges Foto, auf dem der Zweijährige ihr einen dicken Kuss auf die Wange drückt, während sie ihn strahlend anlächelt. "Lucky mama", schrieb sie dazu – also "glückliche Mama". Der kleine Luai, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas im Jahr 2023 bekommen hat, steht bei der 39-Jährigen klar im Mittelpunkt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lindsay ihren Fans Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Erst im April postete die Schauspielerin eine ganze Reihe von Fotos auf Instagram, die sie mit Luai in New York zeigten – beim Spaziergang am Wasser, beim Spielen im Park und beim Kuscheln im Flugzeug. Zuvor hatte die kleine Familie aus Lindsay, Bader und Luai auch Australien besucht. Im Taronga Zoo in Sydney kam die Gruppe nah ran an Giraffen, Kängurus, Tiger und Affen. "So ein besonderer Tag im Taronga Zoo", schwärmte Lindsay auf Instagram von dem Ausflug, wie das Magazin People berichtet.

Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Freaky Friday" und "Mean Girls", hat in den vergangenen Jahren eine deutlich ruhigere Seite gezeigt. Über ihre Entwicklung zur Mutter sprach sie bereits bei einem Panel während The Wellness Oasis Presented by Chase auf der Art Basel in Miami und erzählte, wie sehr ihr die Mutterschaft bedeutet: "Jeder einzelne Moment, einfach zu wissen, dass man sein Leben mit einer anderen Person teilen kann, der man das Leben geschenkt hat – und diese Person darf die Welt sehen. Das ist eine so große Freiheit." Auf die Frage, was ihr am meisten daran gefalle, Mutter zu sein, antwortete sie schlicht: "Alles davon."

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Getty Images Lindsay Lohan beim Disney Upfront 2026

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit Sohn Luai

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Imago Lindsay Lohan mit Ehemann Bader Shammas bei der Weltpremiere von Freakier Friday im El Capitan Theatre in Los Angeles, 22.07.2025