"Lieblingsmensch": Lindsay Lohan feiert Baders Geburtstag

Mit einer rührenden Geste hat Lindsay Lohan (39) am 17. Juni den Geburtstag ihres Ehemanns Bader Shammas gefeiert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Videomontage voller persönlicher Momente – zu sehen sind das Paar gemeinsam sowie ihr Sohn Luai, den die beiden 2023 bekommen haben. Unterlegt sind die Aufnahmen mit dem Song "Home" von Edward Sharpe & the Magnetic Zeros. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblingsmenschen", schrieb Lindsay in der Bildunterschrift.

In ihrem Posting ließ die "Freakier Friday"-Darstellerin auch keinen Zweifel daran, wie viel ihr Baders Rolle als Vater bedeutet. "Du bist ein unglaublicher Ehemann, der liebevollste Vater und die Art von Freund, den sich jeder in seinem Leben wünscht." Mit den Worten "Luai und ich können uns glücklich schätzen, dich zu haben. Ich liebe dich endlos" schloss sie ihr Statement ab.

Erst kürzlich hatte Lindsay einen seltenen Einblick in ihren Alltag als Mutter gewährt und ein Foto gepostet, auf dem Luai ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Gegenüber People schwärmte sie außerdem von ihrem Sohn: "Er erreicht jeden Tag einen neuen Meilenstein. Er erzählt so viele Geschichten und ist einfach ein wirklich intelligenter Zweijähriger." Mit Bader ist Lindsay seit 2022 verheiratet. Die beiden sind seit 2020 als Paar bekannt, die Verlobung hatte Lindsay im November 2021 öffentlich gemacht.

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Imago Lindsay Lohan bei der australischen Premiere von "Freakier Friday" in Sydney

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Imago Lindsay Lohan und Bader Shammas bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihre beiden Jungs