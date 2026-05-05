Herz-OP bei Lindsays Vater: Michael Lohan im Krankenhaus

Michael Lohan (66) hat einen handfesten Gesundheitsschock erlitten. Der Vater von Schauspielerin Lindsay Lohan (39) musste sich einer Herzoperation unterziehen und kämpfte anschließend mit einem schweren Anfall. Wie TMZ berichtet, hatte der 66-Jährige wochenlang unter extremer Erschöpfung und Atemnot gelitten, bevor es zu dem medizinischen Notfall kam. Ärzte setzten ihm daraufhin einen Stent ein – doch damit war die Schreckensserie für ihn noch nicht vorbei.

Laut Michael selbst begann das Ganze bereits einige Wochen vor der Operation. Er war gerade dabei, zu Hause Wäsche zu falten, als er plötzlich das Bewusstsein verlor und zusammenbrach. Nach einer Reihe von Untersuchungen stellten die Ärzte eine Blockade in seinem Herzen fest, die den Eingriff notwendig machte. Unmittelbar nach der OP erlitt er dann einen weiteren schweren Anfall. Gegenüber TMZ äußerte sich Michael dankbar: Er danke seinen Unterstützern und sei froh, dass er alles überstanden habe.

Die jüngsten Ereignisse folgen auf eine turbulente Zeit für den 66-Jährigen. Im Oktober war er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er nach einem Bewährungsverstoß im Zusammenhang mit dem Vorwurf gesessen hatte, seine Ex-Partnerin Kate angegriffen zu haben. Damals hatte er sich öffentlich bei seiner Familie für die negative mediale Aufmerksamkeit entschuldigt und erklärt, froh zu sein, wieder bei seinen Söhnen zu sein. Michael ist insgesamt Vater von sieben Kindern – darunter seine wohl bekannteste Tochter, Filmstar Lindsay.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Michael Lohan, Vater von Lindsay Lohan, Rechts: Lindsay Lohan bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

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Getty Images Michael Lohan im Mai 2010

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Getty Images Michael Lohan, 2011

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