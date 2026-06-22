Vatertag: Lindsay Lohan ehrt Ehemann Bader als besten Papa

Zum Vatertag hat Lindsay Lohan (39) ihrem Mann Bader Shammas auf Instagram eine rührende Liebeserklärung gewidmet. Die Schauspielerin teilte in ihrer Story ein Foto, auf dem Bader neben dem gemeinsamen Sohn Luai hockt und schrieb dazu: "Happy Father's Day an den besten Papa." Luais Gesicht ist dabei wie gewohnt nicht zu sehen, denn Lindsay hält das Antlitz des mittlerweile zweieinhalbjährigen Jungen konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. "Dich dabei zu beobachten, wie du unseren Sohn liebst und anleitest, ist mein größtes Glück", schrieb die 39-Jährige weiter und fügte hinzu: "Wir lieben dich unendlich."

Der Vatertags-Post kam dabei nur wenige Tage nach einem weiteren Liebesbekenntnis an Bader. Bereits vergangene Woche hatte Lindsay zum Geburtstag ihres Mannes einen Zusammenschnitt von gemeinsamen Familienfotos geteilt und ihn als "meinen Lieblingsmenschen" bezeichnet. "Du bist ein unglaublicher Ehemann, der liebevollste Vater und die Art von Freund, den man sich im Leben wünscht", schwärmte sie in dem Geburtstags-Post. Auch dort dankte sie ihm für "die Art, wie du unsere Familie liebst und für sie sorgst", und betonte, dass die Freude, die er Luai jeden Tag bereite, "mehr bedeutet, als Worte je ausdrücken können."

Vor vier Wochen ließ Lindsay ihre Fans schon einmal an ihrem Mama-Glück teilhaben. In einer Instagram-Story postete sie ein Foto, auf dem Luai ihr einen dicken Kuss auf die Wange drückt. Dazu schrieb sie: "Glückliche Mama." Auch davor hatte sie immer wieder kleine Einblicke geteilt, etwa mit Bildern aus New York, auf denen sie mit Luai am Wasser spazierte, im Park spielte oder mit ihm im Flugzeug kuschelte.

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, ihr Mann Bader Shammas und ihr Sohn

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Instagram / lindsaylohan Bader Shammas mit seinem Sohn Luai, Juni 2026

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit Sohn Luai