Instagram-Glück: Lindsay Lohans Söhnchen Luai wird 3 Jahre

Lindsay Lohan (40) hat auf Instagram eine rührende Botschaft an ihren Sohn Luai gerichtet, der heute seinen dritten Geburtstag feiert. Dazu teilte die Schauspielerin ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas und dem Kleinen in einem Restaurant zeigt. Darauf sitzt Luai auf Lindsays Schoß und beugt sich zu seinem Vater herüber, um ihm einen Kuss zu geben. In dem Post bezeichnete die Schauspielerin ihren Sohn als ihren größten Segen.

In ihrem emotionalen Beitrag richtet Lindsay liebevolle Worte direkt an Luai: "Du hast unsere Welt heller gemacht, in dem Moment, in dem du ankamst, und jeder Tag seitdem war erfüllt von mehr Liebe, Lachen, Sinn und Dankbarkeit, als wir uns je hätten vorstellen können. Zuzusehen, wie du dich zu dem freundlichen, neugierigen, fröhlichen kleinen Jungen entwickelst, der du bist, war das größte Privileg unseres Lebens." Für das nächste Jahr wünscht sie ihm, mutig zu sein, große Träume zu haben und stets seinen Sinn für Staunen zu bewahren: "Möge dieses nächste Jahr dir endlose Abenteuer, Glück und Liebe bringen."

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Paar Luais Geburtstag mit einer Dinosaurier-Mottoparty gefeiert und Fotos davon online geteilt. Luai kam im Juli 2023 zur Welt – sein Name bedeutet auf Arabisch so viel wie "Schild" oder "Beschützer". Lindsay hatte ihre Schwangerschaft im März 2023 mit einem kurzen Instagram-Post bekannt gegeben, auf dem ein Babystrampler mit der Aufschrift "coming soon..." zu sehen war. Erst vor wenigen Wochen hatte die Schauspielerin ihren eigenen Geburtstag gefeiert – am 2. Juli wurde sie 40 Jahre alt, umgeben von ihrer Familie, darunter Bader sowie ihre Eltern und Geschwister.

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https://www.instagram.com/p/Da4yldmoF2l/ Lindsay Lohan feiert den Geburtstag ihres Sohnes Luai mit rührenden Worten auf Instagram

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Instagram / lindsaylohan Bader und Luai Shammas im Februar 2025

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Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025