Angriff auf Vater: Lindsay Lohans Stiefmutter verhaftet

Drama in der Familie von Schauspielerin Lindsay Lohan (39): Ihre Stiefmutter Kate Lohan ist in Texas verhaftet worden, weil sie ihren Ex-Mann und Lindsays Vater Michael Lohan (65) angegriffen haben soll. Laut Gerichtsakten, die TMZ vorliegen, soll Kate am 14. April absichtlich und rücksichtslos körperliche Verletzungen bei Michael verursacht haben. Sie wurde in ein Gefängnis im Harris County, Texas, gebracht. Die Kaution wurde auf 35.000 Dollar festgesetzt. Am Donnerstag muss sie zur Anklage vor Gericht erscheinen.

Laut Insidern, die gegenüber TMZ berichteten, waren Kate und Michael dabei, ihre gemeinsamen Kinder auszutauschen, als der Streit eskalierte – ausgelöst durch Kates Verärgerung darüber, geweckt worden zu sein. Sie soll Michael daraufhin mit Fäusten angegriffen und ihm eine blutige Nase geschlagen haben. In der Küche soll sie dann sogar ein Steakmesser nach ihm geworfen haben, das jedoch von seiner Brust abprallte, ohne ihn zu verletzen. Die Polizei traf kurz darauf ein und nahm Kate fest. Gerichtsakten zufolge war sie zum Zeitpunkt der Festnahme alkoholisiert. Als Bedingung für ihre Freilassung hat ein Richter angeordnet, dass sie Alkoholtests absolvieren muss und keinen Kontakt zu Michael haben darf.

Der Vorfall ist nicht der erste in der turbulenten Geschichte der beiden. Bereits 2024 wurde Kate wegen eines Angriffs auf ein Familienmitglied verurteilt. Aber auch Michael ist in der Vergangenheit nicht ohne Vorwürfe geblieben: Im Februar 2025 wurde er verhaftet, weil er Kate angegangen haben soll, und trat anschließend eine kurze Haftstrafe an, bevor er vorzeitig entlassen wurde. Kate und Michael haben gemeinsam zwei Söhne, Landon und Logan.

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Collage: Getty Images, Instagram / lindsaylohan Collage: Michael und Lindsay Lohan

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Getty Images Kate Major, 2014

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Getty Images Michael Lohan, 2011

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