Vom Catwalk ins Beet: Kate Moss startet eine neue Karriere

Kate Moss (52) scheint den nächsten großen Schritt in ihrer Karriere zu planen – und der führt sie vom Laufsteg direkt in den Garten. Das britische Supermodel soll laut The Sun dabei sein, ihre Leidenschaft für Gartenarbeit in ein berufliches Projekt umzuwandeln und an einer eigenen Produktlinie zu arbeiten. Ein Insider verrät dem Blatt: "Kate hat die Gartenarbeit durch ihren Umzug in die Cotswolds für sich entdeckt, und das bildet jetzt die Grundlage für ihr neues Vorhaben. Sie hat mit verschiedenen Ideen experimentiert und beschlossen, dass eine eigene Kollektion der richtige Weg ist."

Das Landhaus der 52-Jährigen in Little Faringdon, das sie sich 2004 für rund 2,9 Millionen Euro gesichert hat, ist dabei wohl mehr als nur ein Rückzugsort – es ist ihre Inspirationsquelle. Erst kürzlich zeigte Kate, wie tief verwurzelt ihre Leidenschaft für die Blumenwelt bereits ist: Im Mai besuchte sie, wie Daily Mail berichtet, als geladener Gast eine exklusive Vorab-Besichtigung der "Chelsea Flower Show" in London. Dort hatte sie einen besonderen Grund zu feiern, denn die renommierte Rosenzüchterei Peter Beales präsentierte eine eigens nach ihr benannte Rose. Die weiß-zitronenfarbene Blüte feierte auf der Show ihre Premiere. Kate kommentierte die Ehrung mit den Worten: "Dass Peter Beales eine Rose nach mir benennt, fühlt sich wunderschön seltsam an – in dem Wissen, dass ich irgendwo still in jemandes Garten blühen könnte."

Dass Kate ihr Herz an ein ruhigeres Leben verloren hat, ist schon länger bekannt. Bereits 2022 schwärmte sie davon, wie sehr ihr das Landleben gefällt. "In meinem Haus auf dem Land herumzuwerkeln, ist eines meiner liebsten Dinge – dabei bin ich am glücklichsten", sagte sie damals. "Ich liebe meine Zimmerpflanzen sehr, deshalb ist eine gute Gießkanne unverzichtbar." Nach Jahren voller Partys und einem turbulenten Leben im Rampenlicht hat das Model damit längst eine neue Seite an sich entdeckt.

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Getty Images Topmodel Kate Moss im März 2025 in Paris

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Getty Images Kate Moss, Model

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Getty Images Kate Moss, Juni 2005