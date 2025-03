Zurück ins alte Partyleben? Kate Moss' Fans sind beunruhigt

Das britische Supermodel Kate Moss (51) sorgt erneut für Schlagzeilen: Nachdem die 51-Jährige bereits bei der Pariser Fashion Week für Diskussionen gesorgt hatte, wurde sie nun in London gesichtet – und zwar, wie Fotos belegen, die Daily Mail vorliegen, mit einer Flasche Bier und einer Zigarette in der Hand. In einem legeren Outfit aus Blazer, Jeans und Boots schlenderte sie laut der Boulevardzeitung durch die Straßen der britischen Hauptstadt. Ihr Auftritt ließ keinen Hinweis darauf zu, dass sie das Bier tatsächlich konsumierte, doch allein der Anblick sorgte bei Fans für Spekulationen. Besonders deshalb, weil Kate 2018 bekanntgab, ihren wilden Partytagen sowie dem Alkohol abgeschworen zu haben und seitdem als Verfechterin eines gesünderen Lebensstils galt.

Ein Video von der Paris Fashion Week, das Kates angeblich "auffälliges" Verhalten während der Show von Isabel Marant (57) zeigt, hatte sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitet. Während sie im Publikum neben Modefotograf David Sims saß, fiel sie durch nervöses Hin- und Herwippen auf, was einige Fans beunruhigte. Andere verteidigten das Model und erklärten, ihr Verhalten sei in der Tat nicht ungewöhnlich – schließlich sei sie bekannt dafür, schnelle Posen einzunehmen, sobald Kameras auf sie gerichtet sind. Besonders bemerkenswert: Trotz der Kritik bewies Kate bei den Fashion-Show-Events auch ihre unterstützende Seite, indem sie ihre ebenfalls als Model erfolgreiche Tochter Lila Moss (22) zu mehreren Shows begleitete.

Dass Kate immer wieder mit ihrem Partyleben in Verbindung gebracht wird, ist keine Neuigkeit. Nach ihrer Trennung von Nikolai von Bismarck (38) hatte das Model vor Kurzem angekündigt, wieder mehr Freude am Leben zu suchen. Zu ihrem 51. Geburtstag organisierte sie eine glamouröse Feier, zu der sie alte Freunde aus ihren wilden 90ern und ihre Tochter Lila begrüßte. In einem schwarzen Jumpsuit strahlte sie an der Seite ihrer engsten Vertrauten, darunter Designerin Stella McCartney (53). Die Trennung von Nikolai bezeichneten Insider als einen Neuanfang für Kate, der ihr neuen Schwung im Leben gegeben habe. Mit ihrer jüngsten Präsenz in London und Paris zeigt die Modeikone, dass sie noch immer ein Leben zwischen Glamour und Eigenwilligkeit zu führen weiß.

Getty Images Kate Moss, Juni 2005

Getty Images Kate Moss bei der Saint Laurent-Show, September 2024

