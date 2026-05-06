Met-Gala-Look: Kim Kardashian inspirierte sich bei Kate Moss

Mit einem orange schimmernden Brustpanzer hat Kim Kardashian (45) bei der Met Gala 2026 in New York wieder einmal für Aufsehen gesorgt. Das metallische Schmuckstück stammt vom britischen Popkünstler Allen Jones, der das skulpturale Accessoire eigens für Kims Auftritt auf dem roten Teppich fertigte. Doch die Unternehmerin war nicht die Erste, die das spektakuläre Stück trug: Bereits 2013 wurde Supermodel Kate Moss (52) in demselben Brustpanzer von Jones fotografiert. Das Porträt unter dem Titel "Body Armour" erzielte bei einer Christie's-Auktion, die dem Supermodel gewidmet war, einen Erlös von rund 44.500 Euro und wurde später auch zum Aushängebild der Retrospektive des Künstlers an der Royal Academy 2014.

Jones fertigte den Fiberglas-Abguss ursprünglich in den späten 1960er Jahren als Requisite für ein Filmprojekt, das nie realisiert wurde. Für Kims Met-Gala-Look wurde er aus derselben Form neu gegossen und in einer glänzenden Orangefarbe in einer Autowerkstatt lackiert – passend zum goldenen Farbton, den bereits Kate an sich getragen hatte. Ursprünglich war Pink als Farbe geplant, letztendlich entschied sich das Duo für den kräftigen Orangeton. Da das Stück ursprünglich den gesamten Körper bedeckte, ließ Kim es auf Hüfthöhe kürzen, damit sie damit überhaupt laufen konnte. Die Londoner Lederexperten Patrick Whitaker und Keir Malem von Whitaker Malem fertigten einen angesetzten Lederrock, dessen Seiten Jones anschließend passend zur orangefarbenen Platte bemalte. Christian-Louboutin-Absätze rundeten den Look ab, der von Kims Kreativdirektorin Nadia Lee Cohen mitgestaltet wurde. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte Kim: "Ich wollte etwas Originales – ich wollte nicht meinen eigenen Körper abgießen lassen. Allen Jones wäre ikonisch. Sexy. Klassisch. Cool. Innovativ."

Es war bereits Kims 13. Auftritt auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art. Die Realitystar-Unternehmerin ist für ihre spektakulären Met-Momente bekannt, die sich tief ins kollektive Modebewusstsein eingebrannt haben. Dazu gehören unter anderem ein "klatschnasses" Thierry-Mugler-Minikleid sowie das geliehene Kleid von Marilyn Monroe (†36), das 2022 für einen regelrechten Sturm der Empörung sorgte.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Kate Moss bei der Ausstellung "Kate Moss The Collection" mit dem Werk "Body Armour" von Allen Jones in Christie's London

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022