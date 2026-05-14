Ellie Bamber spielt Kate Moss im Biopic des Topmodels

Bald kommt ein Film über das Leben von Kate Moss (52) in die Kinos – und die Schauspielerin Ellie Bamber schlüpft dabei in die Rolle des weltberühmten Supermodels. Der Film trägt den Titel "Moss & Freud" und dreht sich um die ungewöhnliche Beziehung zwischen Kate und dem britischen Maler Lucian Freud, der ein Enkel des Psychoanalytikers Sigmund Freud (†83) ist. Freud wurde bekannt für seine schonungslosen Aktgemälde und malte das Model im Jahr 2002 nackt – das entstandene Bild wurde später für rund 5,7 Millionen Euro versteigert. In England startet der Film am 29. Mai in den Kinos.

Im ersten Trailer ist zu sehen, wie Ellie als Kate auf den von Derek Jacobi verkörperten Maler trifft. "Wenn ich dich male, brauche ich absolute Hingabe", sagt er ihr. Kate willigt daraufhin ein: "Lucian, mir gefällt der Gedanke der Wahrheit." Der Film soll laut The Sun aber noch deutlich mehr zeigen als nur die Entstehung des Gemäldes – darunter düstere Kapitel aus Kates Vergangenheit wie Drogenkonsum und andere Eskapaden. Ein Insider verriet dem Blatt: "Es ist das, was einem Geständnis über einige der gewagteren Aspekte ihres Lebens am nächsten kommt." Kate selbst ist als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt und soll die Entstehung des Films von Beginn an unterstützt haben.

Regisseur James Lucas hatte Ellie von Anfang an für die Hauptrolle im Blick. Als er beim BFI London Film Festival im vergangenen Jahr nach Wunschbesetzungen gefragt wurde, nannte er sofort ihren Namen. "Ich habe gedacht, Ellie ist unsere Kate", so Lucas. Auch Kate selbst sei am Casting beteiligt gewesen und habe ihre Zustimmung gegeben. "Kate Moss zu spielen, ist eine große Herausforderung, und wir hatten Glück, dass Ellie das so toll gemeistert hat", schwärmte der Regisseur. Die 29-jährige Britin ist in ihrer Heimat vor allem durch Rollen in Filmen wie "Nocturnal Animals" und Serien wie "Les Misérables" bekannt. Gegenüber ihren Fans auf Instagram zeigte sie sich begeistert: "Was für eine Ehre, eine solche Ikone zu spielen."

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Getty Images Ellie Bamber und Kate Moss beim Screening von "Moss & Freud" beim BFI London Film Festival 2025 im Curzon Mayfair

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Imago Lucian Freuds "Naked Portrait 2002" mit Kate Moss wird bei Christie's in London versteigert

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Getty Images Ellie Bamber bei der Elie Saab Womenswear Fall/Winter 2026–2027 Show während der Paris Fashion Week in Paris