Netflix will Kate Moss: Kommt bald ihre große Dokuserie?

Kate Moss (52) könnte schon bald mit einem sehr privaten TV-Projekt ins Rampenlicht zurückkehren: Laut The Sun soll das Supermodel in Gesprächen über eine eigene Dokuserie bei Netflix stehen. Nach den Erfolgen der Formate über Victoria Beckham (52) und Kylie Minogue (57) soll der Streamingdienst nun auch an einer mehrteiligen Serie über Kate interessiert sein. Eine Produktionsfirma soll den Verantwortlichen bereits ein Konzept rund um ihr Leben und ihre Karriere vorgestellt haben. Im Fokus steht demnach ein persönliches Porträt der Model-Ikone, das passend zum 35. Jubiläum ihrer legendären Calvin-Klein-Kampagne 2027 erscheinen könnte.

Hinter den Kulissen wird offenbar eifrig an dem Projekt gearbeitet. Ein Insider erklärt gegenüber The Sun: "Obwohl sie für ihr 'Beschwere dich nie, erkläre dich nie' bekannt ist, gibt es Anzeichen, dass sie bereit sein könnte, ihr Leben auf eine Weise zu erzählen, wie sie es noch nie getan hat." Entscheidend sei jedoch, dass Kate selbst an Bord komme – davon hängt laut der Quelle auch ab, ob Netflix oder ein anderer großer Anbieter endgültig zusage. Die Produzenten sollen laut Bericht "verzweifelt" nach einem Weg suchen, die Serie möglich zu machen. Offizielle Statements von Netflix oder Kates Management stehen bisher noch aus.

Für die Modeikone wäre es nicht der erste Ausflug ins Doku-Genre. In der Apple-TV-Produktion "In Vogue: The 90s", die inzwischen auch bei ITVX abrufbar ist, sprach Kate bereits offen über die Schattenseiten ihrer frühen Karriere und erzählte, wie sie wegen ihrer zierlichen Figur von Eltern essgestörter Mädchen kritisiert wurde. Außerdem steht sie aktuell im Film "Moss & Freud" im Mittelpunkt, der ihre besondere Zusammenarbeit mit Maler Lucian Freud im Jahr 2001 beleuchtet. Privat hält die Designerin ihr Leben meist aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt nur gelegentlich Einblicke in ihren Alltag mit Tochter Lila (23), die inzwischen selbst als Model arbeitet. Gerade deshalb dürfte der Gedanke an eine intime Dokuserie über Kate für Fans und Streamingriesen gleichermaßen besonders reizvoll sein.

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Getty Images Kate Moss bei der Met Gala 2026

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Getty Images Kate Moss, Juni 2005

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Getty Images Lila Moss und Kate Moss, Mai 2024