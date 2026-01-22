Beauty-Geheimnisse: Wie Kate Moss mit 52 so jung aussieht

Kate Moss (52) zeigt zum 52. Geburtstag, wie der Neustart gelingt: Das frühere Partygirl setzt heute auf ein konsequentes Wellness-Programm – und sieht dabei frischer aus denn je. Wo früher Nächte durchgetanzt wurden, stehen jetzt Saftkuren, Pilates und Hautpflege auf dem Plan - das berichtet jetzt die Daily Mail. In ihrem Zuhause trainiert das Supermodel mit einem Cadillac-Pilates-Reformer, unterstützt von Trainerin Hortense Suleyman. Mehrmals im Jahr zieht sie sich für eine Woche ins LifeCo-Resort in der Türkei zurück, wo sie Saft-Fasten bevorzugt.

Zu ihren Beauty-Hacks, die sie in Interviews teilte, zählen eiskaltes Gesichtsbaden und Gurkenscheiben gegen Schwellungen. "Mein alter Trick ist, mein Gesicht in eine Schüssel mit Eiswasser und Gurkenscheiben zu tauchen – das strafft sofort und nimmt jede Schwellung", sagte Kate. Danach kommen Gua-Sha-Tools aus Rosenquarz oder Jade zum Einsatz, kombiniert mit ihrem "Cosmoss Golden Nectar"-Öl. LED-Glow liefert ein rotes Lichttherapiegerät, das sie dank handlicher Größe sogar auf Reisen nutzt. Im Flieger trinkt sie viel, isst leicht und stellt sich direkt auf die neue Zeitzone ein. Ihre Freundin und Make-up-Ikone Charlotte Tilbury (52) mahnte sie zudem, die Sonne zu meiden. "Ich habe ihre Worte zuerst ignoriert, aber jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein", erklärte Kate dem Magazin Grazia.

Hinter der Verwandlung steckt auch ein Lebensgefühl, das Kate, die kürzlich ihren 52. Geburtstag gefeiert hat, inzwischen gern teilt. Aus dem einstigen Laufstegstar wurde eine Wellness-Unternehmerin: Ihr Label Cosmoss verkauft Tees, Pflegeprodukte und ein Buch mit positiven Botschaften, in London ist die Marke sogar bei Harrods gelistet. Die Mode-Ikone hält ihre legendären Abende zwar nicht komplett aus ihrem Leben raus, aber sie setzt klare Grenzen und bleibt bei Terminen kontrolliert. Menschen aus ihrem Umfeld beschreiben sie als aufmerksam, pünktlich und loyal – Eigenschaften, die sie in den 90ern im Make-up-Stuhl bei den besten Profis lernte und heute in ihren Alltag überführt.

Getty Images Kate Moss bei der Saint Laurent-Show, September 2024

Getty Images Kate Moss, Model

Getty Images Kate Moss, September 2003