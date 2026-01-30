Kate Moss fast von Männern bei Fashion Week umgerannt

Auftritt mit Adrenalinkick: Kate Moss (52) entging am Dienstagabend bei der Paris Fashion Week nur knapp einem Sturz, als sie zur Saint Laurent Show in der französischen Hauptstadt eintraf. Die Laufsteg-Ikone wollte vor dem Eingang zum Fotografenpult schreiten, als sich zwei Männer abrupt vor sie drängten und sie aus dem Gleichgewicht brachten. Statt zu fallen, fing sich Kate in ihren etwa zehn Zentimeter hohen Heels und setzte lässig zur Pose an. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Beginn der überraschend angesetzten Menswear-Präsentation, zu der das Model als VIP-Gast geladen war.

In einem Clip auf Instagram ist zu sehen, wie die Männer Kates Weg kreuzen und sie ins Wanken gerät, bevor sie den Moment souverän rettet. Unter dem Posting machten Fans ihrem Ärger Luft. "Wer sind diese unhöflichen Männer?! Keine Manieren! Wo sind die Gentlemen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Kate Moss zweimal zu überrennen, ist ungeheuerlich! Zum Glück hat sie großartige Reflexe in vier-Zoll-Absätzen." Drinnen ließ sich die Mode-Ikone die Laune nicht verderben: In einem Seiden-Top mit Spitzen, Lederrock mit Frontschlitz, flauschigem Mantel, schwarzen Heels und feinen Strumpfhosen nahm sie in der Front Row Platz, lachte und plauderte mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson und deren Ehemann Aaron Taylor-Johnson (35).

Abseits des Blitzlichtgewitters feierte Kate Anfang des Monats ihren 52. Geburtstag und setzt seit einiger Zeit auf ein straffes Wohlfühlprogramm. In einem Gespräch mit Net A Porter erklärte das Model, sie trinke auf Flügen viel Wasser, esse leicht und passe sich direkt der neuen Zeitzone an. Außerdem schwört sie auf Rotlicht-LED-Therapie, auf reisetaugliche Tools aus Rosenquarz und Jade für Gua Sha sowie auf simple Beauty-Helfer wie eiskaltes Wasser fürs Gesicht oder Gurkenscheiben gegen Schwellungen. Während der Haute Couture Woche, die bis Donnerstag läuft und mit großen Namen sowie Debüt-Kollektionen lockt, zeigte sich die Britin trotz des kleinen Schreckmoments in Bestform: entspannt, aufmerksam und mit dem typischen Kate-Gleichmut.

