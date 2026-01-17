Kate Moss feiert 52. Geburtstag bei Dinner mit Bruder Nick

Kate Moss (52) hat ihren 52. Geburtstag mit einem stilvollen Dinner im Londoner Restaurant Cecconi's Mayfair gefeiert. Begleitet wurde das Supermodel von ihrem jüngeren Bruder Nick, der sich auf Instagram mit einer liebevollen Botschaft an seine Schwester wandte. Vor dem italienischen Edelrestaurant postete er ein Selfie von den beiden Geschwistern. Kate trug ein rot-weiß gestreiftes Hemd und auffällig orangefarbene Sonnenbrillen, während Nick in Schal und Mantel eingehüllt war. Unter das Foto schrieb er: "Happy Birthday, große Schwester."

Nick hält sich normalerweise lieber aus dem Rampenlicht fern und ist beruflich mit seinem Streetfood-Truck Vietvan erfolgreich, der sich auf vietnamesische Speisen spezialisiert hat. Trotz der engen Verbindung zu seiner berühmten Schwester betonte er in vergangenen Interviews, dass er nie von ihrem Ruhm profitieren wollte. Kate hingegen scheint heute ihrem früheren Partyimage den Rücken gekehrt zu haben. Sie setzt mittlerweile auf Gesundheit und Wellness und pflegt einen aktiven und bewussten Lebensstil.

Rund um Kates eigenen Geburtstag gab es für die Britin auch schwierige Nachrichten: Ihre Wellness-Marke Cosmoss musste vor sechs Monaten Insolvenz anmelden. Das bestätigten damals öffentlich gewordene Unterlagen, die zeigten, dass Cosmoss schon weniger als drei Jahre nach dem Launch vor dem Aus stand. "Ich wollte mit Cosmoss meine persönliche Reise in Richtung mehr Achtsamkeit teilen", erklärte die Unternehmerin zum Start der Marke laut Business of Fashion. Doch in den vergangenen Monaten hatte es immer weniger Lebenszeichen in den sozialen Medien gegeben, die Produkte wurden teils deutlich reduziert angeboten.

Instagram / nickmoss100 Kate und Nick Moss, 2023

Getty Images Topmodel Kate Moss im März 2025 in Paris

Instagram / nickmoss100 Kate Moss mit ihrem Bruder Nick Moss, Januar 2026