Geheime Superstars am Set: Madonnas größtes Video enthüllt

Madonna (67) hat für ihr neuestes Musikvideo ein echtes Star-Aufgebot zusammengetrommelt. Die Sängerin dreht nach Informationen der britischen Zeitung The Sun ihr angeblich größtes Musikvideo aller Zeiten und konnte dafür Supermodel Kate Moss (52) sowie die Hollywood-Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) und Gwendoline Christie (47) gewinnen. Die Dreharbeiten fanden vergangene Woche in den Black Island Studios in West-London statt. Während die "Game of Thrones"-Darstellerin Gwendoline offen am Set gefilmt wurde, wurden Kate und Benedict unter strengster Geheimhaltung mit dem Auto zum Drehort gebracht und ihre Szenen komplett abgeschirmt gedreht, wie eine Quelle dem Blatt verriet.

Die Produktion des Videos fiel spektakulär aus: Der Dreh erstreckte sich über sechs verschiedene Sets und dauerte von 16 Uhr bis 2 Uhr morgens. Hunderte Crewmitglieder waren am Projekt beteiligt. Zu sehen sein werden unter anderem eine dramatische Auto-Crash-Szene, eine Lagerhaus-Rave-Party und von der Decke hängende Komparsen. Ein Teil des Sets wurde als luxuriöse Villa mit riesigen Marmorsäulen, einer Bar und einem Lounge-Bereich mit kunstvollen Wanddekorationen gestaltet. "Sie wollte mit einem Knall für diese neue Ära zurückkommen und das Video sprengt wirklich Grenzen, mit actionreichen Stunts und besonderen Überraschungen", zitiert The Sun einen Insider. Madonna selbst residierte in einem auf perfekte 28 Grad Celsius temperierten Wohnwagen und hatte Kleiderständer voller Dolce & Gabbana-Garderobe zur Verfügung.

Das aufwendige Musikvideo ist Teil von Madonnas geplantem Comeback. Die Sängerin arbeitet derzeit an einem neuen Album, das als Nachfolger zu ihrem 2005 erschienenen "Confessions on a Dance Floor" konzipiert ist und noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Es wäre ihr erstes Album seit "Madame X" aus dem Jahr 2019. Madonna pflegt seit den 1990er Jahren eine enge Beziehung zu den Designern Dolce & Gabbana, die unter anderem bereits Kostüme für ihre Erotica-Tour 1992 und die Drowned World Tour 2001 entwarfen. Erst kürzlich trat die Musikerin als Model für die Kampagnen 2025 und 2026 des italienischen Luxuslabels auf und war bei der Fashion Week in Mailand prominent in der ersten Reihe zu sehen.

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025

Getty Images Gwendoline Christie, Schauspielerin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin