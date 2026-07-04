WM-Jubel: Penélope Cruz & Javier Bardem feiern Spanien-Sieg

Penélope Cruz (52) und Javier Bardem (57) sorgen bei der Fußball-WM 2026 für Star-Alarm auf den Tribünen: Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood feuern die beiden Schauspieler Spanien beim Gruppenspiel gegen Österreich an – und erleben live, wie die Nationalelf einen klaren 3:0-Sieg einfährt. Wie unter anderem Bunte berichtet, blendeten die Stadionkameras das Paar während der Partie groß auf die Leinwände ein, woraufhin im Rund lauter Jubel und Pfiffe der Begeisterung losbrachen. Penélope strahlt im Spanien-Trikot in die Kamera, Javier winkt gut gelaunt – doch ein kleines Detail an seinem Look sorgt in ihrer Heimat wenig später für Gesprächsstoff.

Während sich Penélope im knallroten Jersey der "Selección", mit Basecap und Sonnenbrille, ganz als Fan zeigt, setzt Javier auf einen deutlich zurückhaltenderen Auftritt. Der Schauspieler trägt nur ein schlichtes grünes T-Shirt – kein Spanien-Trikot weit und breit. Genau das nimmt unter anderem die spanische Ausgabe der Huffington Post ins Visier und wundert sich darüber, dass der Filmstar ausgerechnet beim WM-Auftritt seiner Nationalmannschaft kein offizielles Fanoberteil trägt, obwohl er sich wenige Wochen zuvor bei einem Ligaspiel im Trikot von Paris Saint-Germain hatte blicken lassen.

Für Penélope und Javier ist der gemeinsame WM-Abend eine weitere Gelegenheit, sich abseits des roten Teppichs ganz privat als Paar zu zeigen. Die beiden lernten sich Anfang der 90er-Jahre am Set des Films "Jamon, Jamon" kennen und gaben sich 2010 das Jawort. Heute leben sie mit ihren zwei Kindern, Sohn Leo und Tochter Luna, weitgehend zurückgezogen. Vor rund vier Wochen gab Javier jedoch in einem Interview mit E! News einen Einblick in den Familienalltag. Und der hat einen kuriosen Twist: "Sie haben noch keinen einzigen meiner Filme gesehen", sagte er über die gemeinsamen Kinder. Dann legte er nach: "Dafür haben sie alle Filme meiner Frau gesehen."

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem bei der Eröffnung von "Emmanuelle" beim 72. Filmfestival San Sebastián

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem jubeln beim WM-Spiel Spanien gegen Österreich in Inglewood, Juli 2026

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Getty Images Penelope Cruz und ihr Ehemann Javier Bardem, Hollywoodstars