Darum schauen Javier Bardems Kinder lieber Mamas Filme an

Javier Bardem (57) hat in einem Interview mit E! News einen charmanten Einblick ins Familienleben gewährt. Der Schauspieler plauderte gemeinsam mit seinen Kollegen Amy Adams (51) und Patrick Wilson (52) über die Frage, ob ihre Kinder eigentlich ihre Filme schauen. Das überraschende Ergebnis bei Javier: Seine und Penélope Cruz' (52) Kinder Leo, 15, und Luna, 12, interessieren sich kaum für die Filmkarriere ihres Vaters. "Sie haben noch keinen einzigen meiner Filme gesehen", verriet er und ergänzte: "Dafür haben sie alle Filme meiner Frau gesehen."

Einen Film hat er den beiden jedoch gezeigt: den Thriller "No Country for Old Men" von 2007, in dem Javier den psychopathischen Killer Anton Chigurh spielt – allerdings aus einem sehr pragmatischen Grund. "Wenn ich sie bitte, die Handys oder Computer wegzulegen, und sie hören nicht zu, schnalle ich sie auf den Stuhl und spiele 'No Country for Old Men'", erzählte er lachend und meint: "Dann lassen sie die Handys fallen." Auch seine Interviewpartner hatten Ähnliches zu berichten. Patrick, der mit seiner Frau Dagmara Dominczyk die Söhne Kalin, 19, und Kassian, 16, großzieht, würde sich freuen, wenn seine Kinder die Arbeit von ihm und seiner Frau mehr würdigten. Amy berichtete, dass ihre 16-jährige Tochter Aviana inzwischen ihre Filme zu schätzen wisse – früher habe sie ihr das Zuschauen noch nicht erlaubt.

Javier ist seit 2010 mit Penélope verheiratet. Das Paar lernte sich bereits in den 1990er Jahren kennen, als beide noch am Anfang ihrer internationalen Karrieren standen. Doch so entspannt Javier im Interview über seine heutigen Kinder witzelt, so klar hat er schon vor zwei Jahren gemacht, warum die Familie ihr Leben bewusst in Spanien aufgebaut hat. Javier erzählte damals dem Interview Magazin, dass er und Penélope in Madrid eine Normalität erleben, die ihnen anderswo oft fehlt. "Meine Frau und ich werden erkannt, aber sie lassen uns in Ruhe", sagte er und betonte: "Ich habe auf den Straßen nichts als Liebe, Dankbarkeit und Freude erlebt. Deshalb leben wir hier, weil wir das Gefühl haben, unter unseren Leuten zu sein."

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Getty Images Penelope Cruz und ihr Ehemann Javier Bardem, Hollywoodstars

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Imago Penélope Cruz und Javier Bardem bei der Eröffnung von "Emmanuelle" beim 72. Filmfestival San Sebastián

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E-Press / Splash News Javier Bardem und Penelope Cruz bei den Cesar Film Awards 2018 in Paris