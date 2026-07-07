Nach Fehlalarm: Penélope Cruz über Angst wegen Hirnaneurysma

Penélope Cruz (52) spricht jetzt ungewöhnlich offen über eine schwerwiegende Gesundheitsangst, die sie über Jahre begleitet hat. Die Schauspielerin erzählt, dass sie mehrfach mit dem Verdacht auf ein Hirnaneurysma konfrontiert wurde und jedes Mal fürchtete, ihr Leben könne plötzlich enden. In einem neuen Interview mit Net-a-Porter berichtet Penélope, ein Arzt habe bei ihr wiederholt entsprechende Hinweise gesehen – am Ende stellte sich jedoch alles als Fehlalarm heraus. "Ich habe viele solcher Schreckmomente gehabt", sagt die Hollywoodgröße. Heute sei sie medizinisch entwarnt, betont aber, wie sehr diese Erfahrungen ihren Blick auf ihr Leben, ihren Körper und ihre Zukunft verändert haben.

Penélope erklärt, dass sie ihr gesamtes Alltagstempo und ihre Gewohnheiten neu geordnet hat. "Ich mache mir Sorgen darum, gesund zu bleiben, mich um mich zu kümmern", sagt sie in dem Interview. Alkohol und Zigaretten haben in ihrem Leben keinen Platz mehr, auch Partynächte meidet sie: "Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich feiere wirklich nicht." Ohne Gesundheit habe man gar nichts, stellt sie klar und findet: Wenn über echte Gleichberechtigung gesprochen werde, müsse das Thema Gesundheit an erster Stelle stehen. Besonders am Herzen liegt ihr die Situation von Frauen: Sie kritisiert, dass Erkrankungen, die ausschließlich oder vor allem Frauen betreffen, deutlich weniger erforscht würden. "Es ist schockierend, dass wir seit Jahrzehnten an derselben Information über den weiblichen Körper festhalten", sagt sie.

Wie nah sie der Angst tatsächlich gekommen ist, machte Penélope bereits beim diesjährigen Filmfestival Cannes deutlich. Dort erzählte sie laut Variety, dass sie mitten im Dreh ihres neuen Films "The Black Ball" von einem Arzt mit dem möglichen Befund konfrontiert wurde. Sie habe sich gerade die Perücke für eine Nachtszene aufgesetzt, als man ihr sagte: "Ach, anscheinend hast du ein Hirnaneurysma." Für die Darstellerin fühlte sich das an, als stünde ihr letztes Stündchen bevor. Sie legte die Arbeit sofort nieder, holte umgehend eine weitere ärztliche Meinung ein – und bekam schließlich die erlösende Entwarnung. Penélope sprach von einem Wunder und davon, dass sie diese Erfahrung in sich trage.

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Getty Images Penélope Cruz bei "Front Row" mit dem Cast von "The Invite" im DGA Theatre, Los Angeles, 24. Juni 2026

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Getty Images Penélope Cruz bei der Premiere von A24s "The Invite" im DGA Theatre in Los Angeles am 24. Juni 2026

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Getty Images Penélope Cruz bei der Abschlusszeremonie der 79. Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals, 23. Mai 2026