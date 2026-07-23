Herrlich normal: Javier Bardem tanzt ausgelassen zu Shakira

Als Shakira (49) kürzlich im Rahmen ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" in New York auf der Bühne stand, sorgte nicht nur die Sängerin für Aufsehen – sondern auch jemand mitten im Publikum. Ein Mann tanzte dort wild mit, sang laut die Texte mit und klatschte begeistert im Takt. Zunächst fiel er niemandem weiter auf. Dann aber machten Zuschauer eine Doppeleinnahme: Bei dem ausgelassenen Konzertbesucher handelte es sich um den Hollywoodstar Javier Bardem (57) – und der hatte seine Tochter dabei.

Ein Nutzer teilte die Aufnahmen des Moments auf Instagram und schrieb dazu: "Javier Bardem hat für einen Augenblick vergessen, dass er ein Hollywoodstar ist. Einige der schönsten Momente passieren nicht am Filmset. Sie passieren im echten Leben." Weiter hieß es in dem Post: "Er war für ein paar Minuten nicht der legendäre spanische Schauspieler, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Er war einfach nur ein Vater, der mit seiner Tochter eine schöne Erinnerung schuf." Über 25.000 Menschen haben das Video inzwischen gesehen, und Dutzende kommentierten begeistert. "Das ist so aufrichtig. Einfach pure Freude und Glück", schrieb jemand. Ein anderer Nutzer ergänzte: "Ich dachte nicht, dass ich diesen Mann noch mehr lieben könnte!"

Vor drei Wochen zeigte sich Javier auch bei einem anderen Großevent ganz privat: bei der Fußball-WM 2026 im SoFi Stadium in Inglewood. Zusammen mit Penélope Cruz (52) jubelte er auf der Tribüne, als Spanien Österreich mit 3:0 vom Platz fegte. Als die Stadionkameras die beiden groß einblendeten, gab es im Rund laute Pfiffe und Jubel. Penélope grinste im Spanien-Trikot in die Kamera, Javier winkte gut gelaunt. Doch ausgerechnet sein Outfit wurde danach zum Gesprächsthema. Während Penélope komplett auf Fan-Look setzte, trug Javier nur ein schlichtes grünes T-Shirt. Kein Trikot, kein "Selección"-Statement.

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Getty Images Javier Bardem, Schauspieler

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Getty Images Shakira bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford, New Jersey

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Getty Images Penelope Cruz und ihr Ehemann Javier Bardem, Hollywoodstars