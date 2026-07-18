Seth Rogen dankte Penélope Cruz mitten im Dreh von Sexszene

Seth Rogen (44) hat eine witzige Geschichte vom Dreh seines neuen Films "The Invite" erzählt. In der Show "Jimmy Kimmel Live!" berichtete der Schauspieler jetzt, dass ihm beim Filmen einer Sexszene mit Penélope Cruz (52) buchstäblich nur ein Wort über die Lippen kam und das war alles andere als sexy. Während die beiden eine romantisch aufgeladene Situation improvisierten, wiederholte der 44-Jährige immer wieder das Wort "Danke". Regisseurin Olivia Wilde (42) soll daraufhin am Set sichtlich irritiert nachgefragt haben, was er da eigentlich mache.

Für Seth war die Antwort ganz klar: "Alles, was ich habe, ist Dankbarkeit", sagte er in der Sendung. "Ich war entschuldigend und dankbar. Sorry." Der Komiker gestand außerdem, dass ihm auch Penélopes Ehemann, Oscarpreisträger Javier Bardem (57), bei dem Dreh im Hinterkopf war. "Man macht sich dabei sehr Sorgen", erklärte er, fügte aber lachend hinzu: "Ich glaube nicht, dass er mich in irgendeiner Weise als ernsthafte Bedrohung betrachtet." Auch Penélope selbst sorgte für unvergessliche Impro-Momente: Sie schlug spontan vor, ihrem Filmpartner in einer romantischen Szene Sade vorzusingen. "Es war Penélopes Idee", so Seth. "Sie meinte: Was wäre, wenn ich anfange, dir Sade zu singen? Das ist irgendwie sexy, aber gleichzeitig auch irgendwie zum Lachen." Während sie sang, versuchte Seth, sich komisch mit seiner Hose abzukämpfen, und fiel dabei zu Boden. Die Aktion hatte allerdings Folgen: "Und dann habe ich mir die Schulter für sieben Monate verletzt", witzelte er.

In "The Invite" spielen Seth und Olivia Wilde ein Ehepaar, dessen Beziehung auf die Probe gestellt wird, als ein wohlhabendes Pärchen sie mit einem verfänglichen Angebot konfrontiert. Auch Olivia hat eine Impro-Anekdote vom Set zu erzählen: Im Podcast "Table Manners" berichtete sie, dass Penélope sie während einer Szene unangekündigt küsste. "Ich war so schockiert", sagte die Regisseurin und Schauspielerin. "Ich drehte meinen Kopf und schaute direkt in die Kameralinse." Ihr soll danach spontan nur ein einziges Wort herausgerutscht sein: "Namaste!"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Seth Rogen und Penélope Cruz

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Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

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Getty Images Penélope Cruz bei "Front Row" mit dem Cast von "The Invite" im DGA Theatre, Los Angeles, 24. Juni 2026

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