Ellen stritt am "Grey's Anatomy"-Set mit Denzel Washington

Als Hollywood-Star Denzel Washington (71) 2015 eine Folge von Grey's Anatomy inszenierte, geriet er mit Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (56) aneinander. In der zwölften Staffel übernahm der zweifache Oscar-Preisträger für die Episode "Der Klang der Stille" (orig. "The Sound of Silence") den Regiestuhl. Während einer emotionalen Szene, in der eine Figur sich bei Meredith Grey für eine Verletzung entschuldigen sollte, wich Ellen spontan vom Drehbuch ab. In ihrem Podcast "Tell Me with Ellen Pompeo" erzählte sie später ihrem früheren Co-Star Patrick Dempsey (60) davon: Ihr Schauspielpartner habe die Zeilen zu leise gesprochen und sie dabei nicht angesehen, was laut Ellen unpassend für die Szene gewesen sei.

"Ich habe ihn angeschrien und gesagt: 'Schau mich an, wenn du dich entschuldigst. Schau mich an.' Das stand gar nicht im Drehbuch, und Denzel hat mich richtig fertiggemacht", so Ellen. Denzel habe prompt und energisch auf ihren Eingriff ins Drehbuch reagiert. Ellen habe sich davon jedoch nicht einschüchtern lassen und unmissverständlich klargemacht, was sie von der Situation hielt: "Hör zu, Motherf***er, das ist meine Serie. Das ist mein Set. Wer bist du, mir etwas zu sagen?", zitierte sie sich selbst im Podcast. Nach eigener Aussage vertraute sich Ellen sogar Denzels Ehefrau Pauletta Washington (75) an, die den Dreh besuchte, und beschrieb ihr die Situation mit den Worten, sie sei an diesem Tag angeschrien worden und wolle ihn deshalb weder ansehen noch mit ihm sprechen. Trotz der aufgeheizten Stimmung habe sich die Lage im Laufe des Drehtages wieder beruhigt.

Rückblickend bereut Ellen den Zwischenfall nicht. Gerade solche Reibungen könnten zu guten Drehergebnissen führen: "Wir haben es nicht ohne Kampf geschafft, aber so sind Schauspieler nun einmal. Leidenschaftlich und feurig – genau daraus entsteht die Magie, und genau daraus entsteht das Gute." Zudem versicherte sie, großen Respekt vor Denzel als Schauspieler und Regisseur zu haben. Denzel selbst zeigte sich Jahre später deutlich zurückhaltender: In einem Interview mit "Variety" gab er an, sich an den Vorfall nicht mehr erinnern zu können, fügte aber versöhnlich hinzu: "Es ist alles gut." Ellen ist seit Jahren das Gesicht von "Grey's Anatomy" und prägte die Serie als Meredith Grey wie kaum jemand sonst. Über viele Staffeln hinweg stand sie im Zentrum der Krankenhausserie, die für emotionale Geschichten und intensive Beziehungen bekannt ist. Zuletzt war sie jedoch immer seltener in der Serie zu sehen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ellen Pompeo und Denzel Washington arbeiteten bei "Grey's Anatomy" zusammen.

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Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

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Imago Ellen Pompeo als Meredith Grey für "Grey's Anatomy"