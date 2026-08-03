Sandra Oh: Ausstieg aus "Grey's Anatomy" war genau richtig

Sandra Oh (55) hat sich zu ihrem viel diskutierten Abschied und Ausstieg aus Grey's Anatomy nach zehn Staffeln geäußert. Im Podcast "Dinner's On Me" mit Schauspieler Jesse Tyler Ferguson (50) blickte sie auf die Zeit zurück, in der über neue Verträge verhandelt wurde – und sie für sich selbst eine wichtige Entscheidung traf. Serienmacherin Shonda Rhimes (56) habe sie damals zur Seite genommen und gefragt, wie sie mit ihrer Zukunft in der Erfolgsserie umgehen wolle. "Ich sagte: 'Lass mich darüber nachdenken.' Und ich habe wirklich, wirklich darüber nachgedacht", erinnerte sich Sandra.

Nach langer Überlegung entschied sich die Schauspielerin dazu, die Rolle der Chirurgin Cristina Yang nach der zehnten Staffel loszulassen. Für sie war der Zeitpunkt der richtige: "Der kreative Geist wird es bestimmen, und du musst ihm folgen. Du musst ihn fragen: 'Was willst du tun? Was soll ich tun?'", erklärte sie im Podcast. Sie sei überzeugt, dass ihre Figur eine vollständige und glaubwürdige Entwicklung durchgemacht habe. Besonders schätzte Sandra, dass sie ihren Abschied gemeinsam mit den Autoren und Autorinnen der Serie gestalten durfte. "Das Privileg war, tatsächlich einen Abgang planen zu können, und dass alle Autoren in der Lage waren, den Abgang zu unterstützen. Und ich weiß, dass das extrem selten ist. Das war also ein wirkliches, wirkliches Geschenk", sagte sie.

Sandras offene Worte über ihren Serienabschied sind keine Selbstverständlichkeit. Erst im vergangenen Jahr sprach sie darüber, wie sie während ihrer Zeit bei "Grey's Anatomy" für Änderungen am Drehbuch gekämpft hatte. Angebote, als Cristina Yang in die Serie zurückzukehren, lehnte sie bisher stets ab. Die Kanadierin, die am 20. Juli ihren 55. Geburtstag feierte, wurde durch ihre Rolle als Cristina Yang weltbekannt und gewann für diese Rolle unter anderem einen Golden Globe. International ist sie heute vor allem auch durch die Thrillerserie "Killing Eve" bekannt, in der sie die Hauptrolle spielte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Oh und Shonda Rhimes 2006

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy", 2007

Anzeige