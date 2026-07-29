"Grey's Anatomy" begeistert mit Set-Foto von Staffel 23

Die Dreharbeiten zur 23. Staffel von Grey's Anatomy haben begonnen – und die Macher haben die Fans mit einem ersten Cast-Foto direkt vom Set überrascht. Das Selfie, das auf Instagram geteilt wurde, zeigt einen Großteil der bekannten Besetzung und macht damit Lust auf mehr. Ellen Pompeo (56) kehrt dabei erneut in ihre Kultrolle als Meredith Grey zurück. Auch Chandra Wilson (56), James Pickens Jr. (71), Camilla Luddington (42), Caterina Scorsone (44) und Chris Carmack (45) sind wieder mit an Bord. Laut dem Branchenmagazin Deadline soll Staffel 23 beim US-Sender ABC im Herbst 2026 anlaufen. Deutsche Fans müssen sich noch etwas länger gedulden – hierzulande ist der Start auf Disney+ sowie im TV auf Sixx erst für Frühjahr oder Sommer 2027 zu erwarten.

Zwei vertraute Gesichter fehlen allerdings auf dem Set-Foto – und das hat einen Grund: Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57), die seit Jahren als Owen und Teddy zum festen Ensemble gehören, werden die Serie nach Staffel 22 verlassen. Ihr Abschied fällt damit ans Ende der laufenden Staffel, eine Rückkehr in Staffel 23 ist nicht geplant. Wie viele Episoden die neue Staffel umfassen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Angesichts eines Sparkurses beim Sender ABC dürfte die Episodenzahl wohl erneut überschaubar bleiben – ähnlich wie bei Staffel 22.

"Grey's Anatomy" ist die langlebigste medizinische Dramaserie in der TV-Geschichte und bricht damit weiterhin ihren eigenen Rekord. Ob Staffel 23 die letzte sein wird, hängt maßgeblich vom Erfolg der kommenden Folgen ab. Neben der regulären Serie können Fans zudem auf ein neues Spin-off aus dem "Grey's Anatomy"-Universum gespannt sein. Details zur Handlung von Staffel 23 sind bislang noch keine bekannt – mit dem US-Start im Herbst dürfte es jedoch bald weitere Einblicke geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / greysabc Der Cast von "Grey's Anatomy" Staffel 23

Anzeige Anzeige

Imago Ellen Pompeo bei den US Open in New York am 1. September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller