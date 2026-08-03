Sandra Oh bewegt mit Fan-Beichte über "Grey's Anatomy"-Rolle

Manchmal verändert eine Fernsehfigur ein ganzes Leben – und Sandra Oh (55) teilt jetzt eine Geschichte, die genau das zeigt. In einer neuen Episode des Podcasts "Dinner's on Me" mit Moderator Jesse Tyler Ferguson (50) spricht die Schauspielerin darüber, wie ihre Kultfigur Dr. Cristina Yang aus Grey's Anatomy einer Frau den entscheidenden Anstoß gegeben hat, eine toxische Beziehung zu verlassen. Die Begegnung fand in New York statt: Sandra trat in der Oper "La Fille du Régiment" an der Met auf, als eine Frau auf sie zukam und sagte, sie müsse ihr unbedingt etwas erzählen. Die Frau schilderte, wie sie vor zehn Jahren kurz davor war, einen Mann zu heiraten, der nicht wollte, dass sie berufstätig war. Eine Szene aus der zehnten Staffel der Serie habe ihr die Augen geöffnet – und sie schließlich zum Handeln bewegt.

In jener Szene bietet Cristinas Ex Preston Burke ihr eine Traumposition als Leiterin einer Herzchirurgie-Klinik in der Schweiz an – ein Angebot, das Cristina annimmt und das letztlich auch der Grund für ihren Serienabgang ist. Genau diese Geschichte habe die Frau dazu gebracht, ihren kontrollierenden Partner zu verlassen und stattdessen Jura zu studieren. Sandra zitiert im Podcast, was die Frau ihr erzählte: "Ich habe ihn verlassen. Ich bin Anwältin geworden." Darauf habe sie spontan reagiert: "Gut für dich. Was auch immer in deinem Leben vor sich ging, es hat nicht gereicht. Dieser Typ, der dir sagte, du wirst nicht die werden, die du sein wirst? Werde Anwältin, lass das hinter dir."

Für Sandra ist solch ein Einfluss auf das Leben der Zuschauer der eigentliche Antrieb ihrer Arbeit. "Du versuchst, die ganze Zeit Samen zu pflanzen", erklärt sie gegenüber Jesse und ergänzt: "Ich mache das nicht nur, weil es sich gut anfühlt, wegen des Gehalts oder was auch immer. Das wäre für mich Zeitverschwendung." Die 55-Jährige spielte Cristina Yang insgesamt zehn Staffeln lang, von 2005 bis 2014. Ihren Abschied aus der Sendung gestaltete sie nach eigenen Angaben bewusst gemeinsam mit Schöpferin Shonda Rhimes (56) und dem Autorenteam – ein Abgang, den sie als seltenes Geschenk bezeichnet. "Ich hatte wirklich das Privileg, einen Abgang zu planen, und alle Autoren konnten diesen Abgang unterstützen. Ich weiß, dass das extrem selten ist", so Sandra im Podcast.

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Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

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Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy", 2014

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Getty Images Sandra Oh bei der Premiere von "The French Dispatch"