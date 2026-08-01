Nanu: Ellen Pompeo fehlt auf dem "Grey's Anatomy"-Castfoto

Fast die gesamte Besetzung von Grey's Anatomy versammelte sich am 24. Juli für ein gemeinsames Foto zum Start der Dreharbeiten zu Staffel 23 – nur eine fehlte auffällig: Ellen Pompeo (56). Das Bild wurde auf Instagram geteilt und zeigt Serienurgesteine wie Chandra Wilson (56), Debbie Allen (76), Camilla Luddington (42), Caterina Scorsone (44) und James Pickens Jr. (71). Auch neuere Gesichter wie Harry Shum Jr. (44), Trevor Jackson, Adelaide Kane, Niko Terho und Anthony Hill sind zu sehen. Dass die langjährige Hauptdarstellerin Ellen durch Abwesenheit glänzte, blieb den Fans natürlich nicht verborgen.

In den Kommentaren unter dem Foto häuften sich prompt die Fragen. "Ok, ich sehe Meredith nicht???" schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Grey's Anatomy, aber ich sehe kein 'Grey'... LOL." Und ein weiterer fragte schlicht: "Wo ist Meredith????" Dabei ist Ellens Fehlen auf dem Foto kein Zeichen ihres endgültigen Abschieds. Laut Deadline soll sie auch in der 23. Staffel wieder in mehreren Episoden zu sehen sein. Zudem ist sie nach wie vor als Executive Producerin an der Show beteiligt und spricht weiterhin den Off-Kommentar der Serie.

Ellen hatte ihre Rolle als Serienmittelpunkt bereits ab Staffel 19 im Jahr 2022 schrittweise zurückgefahren. In einem Interview mit El País erklärte sie im April 2025, warum sie kürzergetreten ist: "Ich habe es fast zwanzig Jahre lang gemacht, also war es Zeit, einen Schritt zurückzutreten. Ich habe drei Kinder und liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen und in ihr Leben eingebunden zu sein." Die Mutter von Stella, Sienna und Eli fügte hinzu: "Ich habe das große Glück, manchmal arbeiten zu gehen und auch Auszeiten nehmen zu können. Ich habe eine schöne Balance in meinem Leben." Neben "Grey's Anatomy" hat Ellen bereits ein neues Projekt an Land gezogen: Für die Streamingplattform Hulu wird sie laut dem Portal die Comedyserie "Chicks" produzieren und darin die Hauptrolle übernehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo beim Tribeca Festival in New York City, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / greysabc Der Cast von "Grey's Anatomy" Staffel 23

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo und ihre Tochter Sienna, Februar 2023