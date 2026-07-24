Schlank: Barbara Schöneberger lüftet ihr Figur-Geheimnis

Lange galt sie als bekennender Sportmuffel – doch jetzt räumt Barbara Schöneberger (52) mit diesem Image auf. In der Sendung "Inas Nacht" traf die Moderatorin auf Gastgeberin Ina Müller (60) und sprach dabei offen über ihre veränderte Figur. Ina brachte das Thema direkt auf den Punkt: "Alle um mich rum sagen, die Barbara ist so schmal geworden. Hast du jemanden, der dich drillt?" Daraufhin überraschte Barbara ihre Fans mit einem echten Geständnis – und gab zu, dass hinter der schlankeren Silhouette mehr steckt, als viele vermuten würden.

Barbara räumte offen ein: "Ich habe mich immer verkauft als jemand, der unsportlich ist und nichts macht, aber eigentlich mache ich ziemlich viel Sport, ehrlich gesagt." Konkret heißt das: zwei, drei oder sogar vier Mal pro Woche geht die Moderatorin morgens um acht Uhr ins Fitnessstudio. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – sie wiegt aktuell rund vier Kilogramm weniger als zuvor. Für ihre Bühnenauftritte greift sie zusätzlich zu einem weiteren Hilfsmittel: Unter ihren Outfits trägt sie eine Korsage. Nebenbei plauderte sie in der Sendung auch über eine ganz andere Leidenschaft – ihre Schwäche für Luxustaschen, an denen sie kaum vorbeigehen kann.

Barbara Schöneberger zählt seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Moderatorinnen. Die gebürtige Münchnerin ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie ist nicht nur als Moderatorin aktiv, sondern hat im Laufe ihrer Karriere auch als Sängerin und Schauspielerin auf sich aufmerksam gemacht. Ihr offener Umgang mit Themen rund um Körper und Aussehen ist dabei ein Markenzeichen, das ihre Fans an ihr schätzen. Zuletzt stand sie bei der "Starnacht am Wörthersee" auf der Bühne und begeisterte dort das Publikum.

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg

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IMAGO / ari Ina Müller, Februar 2024

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof