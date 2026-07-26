20 Jahre jünger? Barbara Schöneberger wagt Beauty-Experiment

Barbara Schöneberger (52) hat sich auf YouTube in eine jüngere Version ihrer selbst verwandeln lassen – und das Ergebnis sorgt bei ihren Fans für Begeisterung. In einem fast 20-minütigen Schmink-Tutorial ließ sich die Moderatorin von ihrer Visagistin Jule ein farbenfrohes Make-up verpassen, das laut Videobeschreibung für mindestens 20 Jahre Unterschied sorgen soll. Den fertigen Look bewarb Barbara anschließend auch auf ihrem Instagram-Profil, wo ihr rund eine Million Follower folgen.

Zu Beginn des Clips erklärte sie ihre Motivation: "Ich gucke mir ja viele junge Frauen an und denke mir: Warum kann ich nicht auch mal so aussehen?" Sie befinde sich inzwischen an der Grenze zu einem Alter, wo bestimmte Dinge nicht mehr gehen, und wolle deshalb auf den letzten Metern noch einmal etwas ganz anderes ausprobieren. "Wer weiß, vielleicht geht das in fünf Jahren schon nicht mehr", so die Moderatorin. Am Ende zog sie ihr eigenes Fazit: "Wenn ihr euch fragt, ob man diese Farbwelt in meinem Gesicht unterbringen kann – die Antwort ist nein." Die Aufnahmen entstanden übrigens für die Sommerausgabe der ARD-Show Verstehen Sie Spaß?, bei der Barbara regelmäßig in unterschiedliche Rollen schlüpft, um Streiche zu spielen. In der Kommentarspalte zogen Fans Vergleiche mit Sängerinnen wie Zara Larsson (28) und Nina Chuba (27). Jemand schrieb: "Kurz dachte ich, du bist Blümchen." Eine andere Person sah in ihr ein "Spice-Girls-Double".

Privat zeigt sich Barbara immer wieder offen, wenn es um Themen wie Aussehen, Älterwerden und Körpergefühl geht. In Talkshows spricht die zweifache Mutter gerne darüber, wie sich ihr Verhältnis zu Figur und Fitness im Laufe der Jahre verändert hat und wie sie mit öffentlichen Erwartungen umgeht. Auch ihren früheren Ruf als Sportmuffel hat die Entertainerin inzwischen hinter sich gelassen und erzählt offen von ihrem Weg zu einem schlankeren, aber vor allem für sie stimmigen Lebensstil. In ihren Formaten und Interviews betont sie regelmäßig, dass sie trotz TV-Jobs und Bühnenlicht im Alltag viel Wert auf Normalität legt. Genau diese Mischung aus Selbstironie, Offenheit und Bodenständigkeit scheint bei ihrem Publikum anzukommen – auch, wenn sie wie jetzt mit einem schrillen YouTube-Tutorial spielerisch mit ihrem eigenen Look experimentiert.

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Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Juli 2026

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg