Barbara Schöneberger liebäugelt mit Schweden-Auswanderung

Könnte Schweden bald zur neuen Heimat von Barbara Schöneberger (52) werden? In der ARD-Sendung "Inas Nacht" sprach die beliebte Moderatorin mit Gastgeberin Ina Müller (61) nun offen über ihre Zukunftspläne – und überraschte dabei mit einem unerwarteten Geständnis. Barbara liebt Schweden so sehr, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, dort eines Tages hauptsächlich zu leben. "Ich will irgendwann dort sein!", erklärte die Moderatorin in der Sendung und fügte hinzu: "Vielleicht mache ich irgendwann einen Schritt zurück, und dann bin ich den Sommer einfach drüben." Sogar einen kompletten Rückzug aus Deutschland schloss sie dabei nicht aus.

Schon seit Längerem besitzt Barbara mit ihrer Familie einen Bauernhof in Schweden – und das Anwesen hat seinen ganz eigenen Charme. "Ich geb' dir 'nen kleinen Tipp: Es ist ein rotes Haus mit weißen Fenstern", scherzte sie im Gespräch mit Ina. Vom ersten Besuch an habe sie eine tiefe Verbindung zu dem skandinavischen Land gespürt: "Hier gehöre ich hin." Ina zeigte sich allerdings skeptisch, ob das ruhige Landleben die Moderatorin auf Dauer zufriedenstellen würde. "Dann hängst du da und hast die ersten Kartoffeln geerntet, und es ist dir so öde und so fad", zweifelte sie. Barbara ließ sich davon jedoch nicht beirren und stellte klar: "Ich darf dir eins sagen, und da täuschen sich viele bei mir: Ich bin nicht verrückt nach Fernsehen." Stattdessen betonte sie: "Ich bin verrückt nach Arbeit, aber es kann jegliche Art von Arbeit sein."

Ihre Schweden-Pläne passen zu einer Ankündigung, die Barbara erst kürzlich auf Instagram gemacht hatte: Die Moderatorin gönnt sich eine mehrwöchige Auszeit – zum Leidwesen ihrer vielen Fans. "Da hinten ist der Wörthersee und da stehe ich gleich auf der Bühne. Und wenn ich von der Bühne heruntergehe, dann gehe ich in die Ferien, und zwar ganz schön lange", erklärte sie. Die Moderatorin ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen und einem breiten Publikum bekannt. Barbara heiratete nach eigenen Angaben in eine halbschwedische Familie ein, was ihre enge Verbindung zu dem skandinavischen Land erklärt. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie zwei Kinder.

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Imago Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 6. Februar 2026 in Hamburg

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NDR / Morris Mac Matzen Barbara Schöneberger und Ina Müller bei "Inas Nacht", Juli 2026

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Getty Images Barbara Schöneberger moderiert das ESC‑Vorentscheid‑Finale in Berlin-Adlershof, Februar 2026