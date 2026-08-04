Nach Rassismus-Eklat: Kiwi verärgert hiermit erneut die Fans

Andrea Kiewel (61) sorgt erneut für Aufsehen. Erst kürzlich hatte sich die ZDF-Moderatorin im "Fernsehgarten" einen Fauxpas geleistet, als sie eine japanische Pokémon-Karte kommentierte und dabei asiatische Sprache imitierte: "Ah, chinesisch – Ching Chong Chaang!", sagte sie damals. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – ein asiatischstämmiger Politiker empfahl der Moderatorin im Nachgang sogar eine Antirassismusschulung. Kaum war diese Aufregung abgeklungen, lieferte Andrea nun in der Sommer-Best-of-Ausgabe von Verstehen Sie Spaß? den nächsten viel diskutierten Moment.

In der Sendung wurde der Moderatorin ein Foto aus dem Jahr 2002 gezeigt, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift "Fernsehgarten" vor sich hält. Ihr Kommentar dazu: "Mit diesem großen Plakat verdecke ich alles, was da noch zu viel war." Im Publikum herrschte nach dem Satz betretenes Schweigen. Moderatorin Barbara Schöneberger (52) versuchte die Situation daraufhin mit einem eigenen Scherz laut kurier.at zu entschärfen und witzelte: "Ich bin immer froh, wenn ich mich hinter einem großen Spendenscheck verstecken kann."

Andrea Kiewel, die auch als "Kiwi" bekannt ist, moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" bereits seit 2000 und ist damit seit Jahrzehnten ein festes Gesicht der Sendung. Die gebürtige Berlinerin ist nicht das erste Mal in kritische Schlagzeilen geraten – immer wieder sorgen ihre spontanen Kommentare für Diskussionen. Barbara Schöneberger wiederum ist seit vielen Jahren eine der bekanntesten deutschen Moderatorinnen und führt seit geraumer Zeit durch "Verstehen Sie Spaß?", wo sie mit ihrer direkten Art bekannt dafür ist, auch in unangenehmen Situationen einen lockeren Ton zu bewahren.

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Imago Andrea Kiwi Kiewel bei der ZDF-Show Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid in Berlin-Adlershof

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Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten mit 90er-Party-Motto in Mainz, 12.07.2026