Sommerpause: Barbara Schöneberger meldet sich vorerst ab

Barbara Schöneberger (52) gönnt sich jetzt eine längere Auszeit: Nach einem vollen TV-Sommer meldete sich die Moderatorin am Wörthersee vorerst ab und kündigte direkt auf der Bühne ihre Ferien an. Zuletzt stand die Entertainerin dort gemeinsam mit Hans Sigl (57) für die "Starnacht am Wörthersee" vor der Kamera. In der MDR-Show machte Barbara klar, dass für sie unmittelbar nach dem Auftritt Schluss ist: "Da hinten ist der Wörthersee und da stehe ich gleich auf der Bühne. Und wenn ich von der Bühne heruntergehe, dann gehe ich in die Ferien, und zwar ganz schön lange."

Mit ihrer Pause will Barbara auch online deutlich kürzertreten. In den sozialen Netzwerken hatte sie zuletzt viele Einblicke geteilt, nun sollen die Updates erst einmal seltener werden. "Und weil ich so viel gepostet habe die letzten Tage, wollte ich euch nur sagen, wie man es als professioneller Millioneninfluencer macht, werde ich vielleicht in nächster Zeit nicht so viel machen", erklärte sie. Ganz verschwinden will die Moderatorin aber nicht: Ihr TV-Comeback ist bereits geplant. Im September steht Barbara wieder vor der Kamera, wenn sie den Deutschen Fernsehpreis bei RTL moderiert. Für ihre Rückkehr kündigte sie außerdem neues Material an und versprach in der Show sogar "noch mehr sexy Content".

Barbara gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen und ist aus großen Shows und Preisverleihungen kaum wegzudenken. Neben ihren TV-Auftritten betreibt sie auch ihre eigene Audiomarke barba radio und gibt ihren Fans auf Instagram und YouTube regelmäßig persönliche Einblicke. Privat hält die Moderatorin vieles aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch, dass Barbara verheiratet ist und Familie für sie eine wichtige Rolle spielt. Gerade deshalb dürfte die angekündigte Sommerpause für sie auch Zeit fernab von Kameras, Bühnen und Social Media bedeuten.

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg

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Getty Images Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Dezember 2019 in Berlin

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Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Moderatorin