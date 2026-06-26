Das ist über Barbara Schönebergers Liebesleben bekannt

Barbara Schöneberger (52) gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Als Moderatorin, Podcasterin und Entertainerin tritt sie stets schlagfertig und humorvoll auf. Doch ausgerechnet beim Thema Liebe und Beziehungen hält die Münchnerin die Öffentlichkeit auf Abstand. Seit 2009 ist sie mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet, die beiden haben zwei Kinder und leben gemeinsam in Berlin. Privat trägt sie auch seinen Namen und heißt offiziell Barbara von Schierstädt – auch wenn sie beruflich weiterhin unter ihrem Mädchennamen bekannt ist, so Joyn.

Gemeinsame Auftritte des Paares auf dem roten Teppich sind eine Seltenheit, Fotos von Maximilian sind kaum zu finden. Er meidet die Öffentlichkeit konsequent und gibt keine Interviews. Barbara selbst äußert sich nur in Ausnahmefällen über ihren Mann – und wenn, dann herzlich: "Er ist der schlauste Mensch, den ich kenne, und er würde mich aus jedem brennenden Haus retten", schrieb sie einmal in ihrem eigenen Magazin "Barbara". Auch über frühere Beziehungen spricht sie ungern. Zu den Ex-Partnern, mit denen sie vor ihrer Ehe liiert gewesen sein soll, zählen Medienmanager Paul Keuter sowie Arzt Mathias Krahl. Details verriet Barbara jedoch kaum. Lediglich ihren Männergeschmack beschrieb sie gegenüber der Superillu einmal so: "Ich fand seriöse Typen gut, so 'nen 'Spaßkaschperl' hatte ich selten an meiner Seite."

Mit ihrem Mann teilt Barbara offenbar eine Lebensphilosophie, die ihre Ehe stabil hält. So sprach sie in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" einmal darüber, wie wichtig es sei, gemeinsame Projekte zu haben – von der Stiftungsgründung bis zum Hausbau. Vor der Kamera konzentriert sie sich derweil ganz auf ihre Shows. Heute steht für die Entertainerin vor allem ihre Arbeit im Vordergrund: große TV-Shows, ihr Podcast und gemeinsame Projekte mit ihrem Mann, über die sie in der Vergangenheit bereits erzählte – das Private bleibt dabei weiter sorgfältig geschützt im Hintergrund.

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Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025

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IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin