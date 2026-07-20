Cara Delevingne wollte ihr Debütalbum anonym veröffentlichen

Cara Delevingne (33) wagt sich in diesem Sommer musikalisch ganz neu aus der Deckung – und das war ursprünglich gar nicht so geplant. In einem Interview mit dem Playboy verriet das Model, dass sie ihr Debütalbum zunächst lieber unter einem anderen Namen veröffentlicht hätte. Der Grund: Sie wollte vermeiden, dass die Hörer mit vorgefassten Meinungen an ihre Musik herangehen. "Ich wollte die Musik ursprünglich unter einem anderen Namen veröffentlichen, damit niemand weiß, dass ich dahinterstecke. Ich wollte einfach nicht, dass die Leute vorgefertigte Ideen mitbringen – wie viele werden sagen, es ist schlecht, ohne überhaupt reingehört zu haben?", erklärte die 33-Jährige gegenüber dem Magazin.

Am Ende entschied sie sich jedoch dafür, offen zu ihrer Musik zu stehen. Mut schöpft Cara dabei unter anderem von Künstlern, die sie stets als Musikerin und nicht bloß als Model wahrgenommen haben. Besonders eine Begegnung hat sie sichtlich bewegt: Stevie Nicks (78) besuchte Caras zehnte Show und schenkte ihr dabei einen Ring vom eigenen Finger. "Es fühlte sich so verrückt und unglaublich an. Ich bin immer noch überwältigt", so die Britin im Playboy-Interview. Im April hatte Cara ihre Musikkarriere offiziell eingeläutet, indem sie eine Tour ankündigte und erste Ausschnitte ihrer Songs "I Forgot" und "Out of My Head" in den sozialen Medien teilte. Beide Singles sind inzwischen offiziell erhältlich. Das vollständige Debütalbum soll noch im Laufe dieses Sommers erscheinen, wie das Magazin People berichtet.

Der musikalische Neustart kommt für Cara nach einer turbulenten persönlichen Phase. Die Schauspielerin und Designerin sprach zuletzt öffentlich über ihren Drogenabsturz im Jahr 2022, als Fotos von ihr in einem desolaten Zustand am Flughafen weltweit für Schlagzeilen sorgten. In einem Podcast-Interview hatte sie damals offen zugegeben, sich in einem sehr dunklen Kapitel ihres Lebens befunden zu haben. Musik beschrieb sie in diesem Zusammenhang als etwas, das ihr schon lange sehr am Herzen liegt: "Musik. Sie war schon immer meine größte Angst und meine größte Liebe", schrieb sie anlässlich ihrer ersten Ankündigungen auf Instagram.

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Stevie Nicks, November 2024

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Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, März 2026