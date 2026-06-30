Cara Delevingne bricht Schweigen über Amber-Heard-Liaison

Sechs Jahre lang schwieg Cara Delevingne (33) – jetzt hat das britische Model im "Louis Theroux Podcast" erstmals bestätigt, dass zwischen ihr und Amber Heard (40) tatsächlich mehr als Freundschaft war. "Wir waren lange Zeit eng miteinander verbunden, und als sie die Scheidung durchmachte, waren wir, ja, ich schätze, miteinander verflochten", sagte Cara in dem Podcast. Die beiden Frauen hatten sich bereits 2014 kennengelernt und waren seit jeher befreundet, doch 2016 – mitten in Ambers turbulenter Scheidung von Johnny Depp (63) – häuften sich die Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung, da das Duo immer wieder gemeinsam gesichtet wurde.

Cara sprach außerdem über die schwierige Zeit rund um Ambers Scheidung. Im Podcast schilderte sie, dass Johnnys Eifersucht damals eine große Rolle gespielt habe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass Amber zu dieser Zeit auch mit anderen Menschen zusammen war – eine Anspielung auf den damaligen Tesla-Chef Elon Musk (55), der ebenfalls in die Gerüchteküche gezogen wurde. Elon hatte damals gegenüber Page Six klargestellt, mit Cara nie intim gewesen zu sein: "Cara und ich sind Freunde", betonte er und fügte hinzu, dass er und Amber erst rund einen Monat nach ihrer Scheidungseinreichung zusammengekommen seien. Ambers Scheidung von Johnny war im Januar 2017 offiziell. Im Jahr 2022 wurde sie in dem darauffolgenden Verleumdungsprozess für haftbar befunden.

Für Cara ist das Kapitel Amber offenbar längst abgeschlossen. Das Model bezeichnet sich selbst als "stolze Lesbe" und führt seit vier Jahren eine glückliche Beziehung mit ihrer Partnerin Minke. Im Podcast schwärmte sie offen von der Liebe: "Das Gefühl in der Beziehung, in der ich jetzt bin, ist wie das erste Mal, dass ich wirklich verliebt bin." Auch Gedanken über eine eigene Familie hegt Cara: Sie wolle Kinder nicht haben, um etwas zu reparieren, aber sie glaube, dass sie Teile von ihr heilen würden. Amber wiederum ist bereits dreifache Mutter – sie brachte 2021 Tochter Oonagh zur Welt und bekam später Zwillinge.

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Getty Images Cara Delevingne im November 2024

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Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton